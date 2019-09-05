這個消波塊萌萌噠！桃園秘境沙灘「豬鼻子消波塊」超療癒，夏天還有超美火燒雲
新竹頭前溪方塊狀的消波塊，透過鏡頭捕捉呈現出一格格豆腐狀的模樣被稱為「豆腐岩」，特色消波塊一秒療癒吸引不少網美朝聖打卡；其實桃園也有一處超療癒的消波塊秘境，直著看是阿拉伯數字8，橫看則像是趣味的豬鼻子，不妨趁週末到竹圍漁港漁產中心大啖海鮮時，順路過來拍張萌照。
週末假日不知道去哪裡玩，漁港通常就是最好的選擇。桃園竹圍漁港是桃園最具規模的觀光漁港，直銷中心與周邊的海產店總是擠滿人潮，後方的沙灘因夏季限定火燒雲與夕陽海景讓不少攝影控慕名而來，儼然是桃園超高人氣景點之一。
有趣的是，沙灘上因有大量8字型的消波塊而被網友戲稱是「豬鼻子沙灘」，一個個消波塊直著看是數字8，橫著看卻是豬的鼻子，超萌造型的消波塊隨便拍都超逗趣，吸引網友特別前來拍照，順便吹海風賞夕陽。
計畫朝聖豬鼻子海灘的遊客可以從61快速道路竹圍端下去後，沿著桃22鄉道就能抵達。交通工具可以停放在上放的堤防，下放周邊就是豬鼻子消波塊的藏匿點。另外要注意的是，出發前往可先查詢退潮時間，避免因為漲潮而撲空喔。
豬鼻子沙灘（豬鼻子漁港）
地址：桃園市大園區沙崙村1鄰10號
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