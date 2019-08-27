九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放 快來追夢幻雪景

2019-08-27 19:00 聯合新聞網 文／遊妤思



隨著夏季來到尾聲，浪漫的九月雪花海即將登場！大溪綠油油的韭菜田，在每年八至九月中旬時成熟開花，形成一片片純白夢幻的韭菜花海，而藍天白雲下隨風搖曳，搭著後方層巒疊嶂的山景，拍照起來非常夢幻！

圖／大溪綠油油的韭菜田，在每年八至九月中旬時成熟開花，形成一片片純白夢幻的韭菜花海。圖為往年花況。攝影師〃風の攝影趣〃授權，原文連結。 分享 facebook

位在桃園的韭菜花田，沿著石門水庫與大漢溪種植韭菜，面積約70公頃，是台灣最大的韭菜專業區。而目前花況約開4成左右，若想到大溪欣賞雪白的韭菜花海，可把握9月底至10月初間前來欣賞，綠油油的田地，彷彿覆上一層積雪，搭配著遠處的藍天山谷，畫面既壯麗又浪漫。

圖／網友ruru1419授權 分享 facebook

桃園大溪人氣韭菜花海：

1.桃園中新里大鶯路1320巷

(google map)

2.桃園大溪區大鶯路407號（旁有歐風黃色小屋）

(google map)

*8/27經電訪確認後，黃色小屋今年並無種植韭菜花，還請民眾不要撲空囉!!!!

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花田位於產業道路兩旁，道路較狹窄且崎嶇，若前往賞花的朋友，可以將車子停在附近空曠處，再步行至花田。而沒有轎車的朋友也無防，同樣也可乘坐火車或客運前往。需要注意是，韭菜花田是屬於私人農地，雖然開放遊客欣賞，但請不要恣意踩花破壞，多多愛惜喔。

連續假期若還沒安排，不妨來大溪一日遊，徜徉於九月雪花海之中，感受田園風光，還能接著逛老街與大溪茶廠，或是欣賞石門水庫的山水景緻。

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大溪韭菜花田

地址：桃園市大溪區大鶯路1320巷

交通：

1.開車經台四線往大溪武嶺橋，再橋前左轉進到北桃83號市道，並往鶯歌方向行駛。

2.火車搭至鶯歌站，轉搭桃園客運5101號，分別於下嵌、以及忠新站下車，再步行一段路即可。（詳情可參考google地圖）