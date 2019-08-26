一秒闖進沙漠區！桃園「台版撒哈拉」2樓高沙丘，可以看夕陽拍照超美
草漯沙丘位於桃園關西，是全台灣最大的沙丘景觀，放眼望去一片金黃色的黃沙宛如遺世沙漠，也被網友戲稱是「台版薩哈拉沙漠」。接近晚霞時刻，整片沙丘在夕陽的輝映下顯露微微的粉紅色澤，夢幻爆表，讓這處秘境近幾年吸引不少遊客踏沙拍美照。
曾在IG、FB等社群網站引起洗版熱潮的人氣景點「草漯沙丘」，綿延8.1公里的「沿海沙漠」的特殊地景，是台灣海岸中保持最寬廣而完整的。
每當夕陽西下時，成排的發電風車佇立、沙岸與海連成一線、起伏的沙丘上，蜿蜒沙紋交錯著腳印，有一種寂靜又蒼涼的美感，吸引不少攝影達人和網紅前來拍攝。電影《不能說的秘密》、電視劇《波麗士大人》都曾在此取景。
有著「台版撒哈拉沙漠」之稱的草漯沙丘，成型於強勁的東北季風、南風吹至陸地的漂沙堆積，日積月累形成自然美景，兩層樓高的沙丘隨手拍都有置身在沙漠的錯覺。
草漯沙丘周邊無任何遮蔽物，朝聖請攜帶遮陽用具；另外沙丘地形行走不便，也務必穿著適當的鞋子再出發喔。
草漯沙丘交通資訊
台61線西濱快速道路草漯交流道轉接忠孝路，忠孝路向西走到底即可到達草漯沙丘入口，車子最好不要開進去，路況不是很好也不好會車。
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