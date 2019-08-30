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因麻雀禁曬的新竹米粉！稱道的「古早味」可能是浪漫的誤會

2019-08-30 09:00背包客棧

【作者:jedlin0820】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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米粉，新竹著名的特產小吃之一。

新竹米粉最大的特色，就是在戶外用九降風吹乾，許多人都覺得強而乾冷的東北季風吹出的米粉，有一股機器烘乾做不出的味道。

前陣子去新竹旅行時，特地前往「東德成米粉」參觀，希望能看到曬米粉的景象。

結果米粉廠老闆說，現在大家都已經改在室內用機器烘，不把米粉扛出去給風吹了，因為市政府不准。

原因很妙，禍首是「麻雀」。

圖／背包客棧
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因為當米粉擺出戶外時，牠們會像禿鷹看到屍體一樣，繞著曬粉場伺機而動，然後趁人們不注意的時候，飛撲下來打牙祭。

當然給麻雀們啄幾口去沒什麼，但麻煩的是，大量的麻雀，隨之帶來的是吃飽後產出的大量鳥屎，而被鳥屎砸過車子的人應該都知道，鳥屎乾掉後的顏色是白色的。

嗯，跟米粉一樣的白。

當然過去工人在收回米粉時，會努力把看起來被鳥屎砸過的米粉處理掉，只是看起來就只是看起來，沒被看出來的不知道有多少，因此基於越來越高的衛生標準，現在新竹市政府已經「強烈建議」米粉廠不要再曬米粉了。

所以過去老人家們所稱道的古早味，說是陽光與風的味道，聽來可能是太浪漫的誤會，真正少掉的那一味，或許是麻雀的屎味……

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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雖然市政府規定的出發點是對的，但想到因此而失去了傳統技藝的場景，心裡仍總有一絲可惜，過往的畫面真的很美，只能說事無兩全。

原文處：https://javelling.tumblr.com/post/186766235895/rice-vermicelli

相片集：https://www.instagram.com/jed0820/

原文出處：風城米粉的古早味，可能有點誤會

延伸閱讀：不體貼，卻療心！比起七月夏天，更適合人生冬天的蘭嶼

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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