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「全台最美圖書館」在桃園？！東京奧運場館團隊操刀打造

2019-08-24 09:00ShareLife分享生活

桃園將誕生一座全台最美圖書館，由2020東京奧運主場館設計團隊操刀設計，預計2021年完工。

圖/桃園市政府
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桃園市立圖書總館由「郭自強建築師事務所與株式會社梓設計國際團隊」設計，「株式會社梓設計」為日本2020東京奧運主場館設計團隊之一，也設計過許多機場、運動場及文化設施，是日本設計界的重要品牌。

桃園市立圖書館以「生命樹」命題，打造的五大環保景觀如包含「知識螺旋」、還有帶來大量採光「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」及「書架耐震壁」等五大元素，打造環保節能、具良好通風及自然採光特色的桃園文化新地標。也榮獲2018年國家卓越建設「最佳規劃設計類」最高榮譽「卓越獎」。

圖/桃園市政府
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其中如螺旋般盤旋而上、與環境共生共融和諧的「知識螺旋」概念，以及「圓錐狀環保節能通風採光井」，具有良好的通風排氣及環保節能作用。

延伸閱讀//桃園第一座！市立美術館「藝術山丘」開工

「綠色螺旋」則是以大屋簷、植栽打造建築物外觀，並與展演中心的外觀相互呼應。「環保外皮」透過木紋Low-E複層式玻璃阻絕熱島效應的影響，讓市民享有良好閱讀環境，另外，「書架耐震壁」則是為處於地震帶的台灣所精心設計，讓書架有如被群樹環抱般的安全。

圖/桃園市政府
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全新的桃園市立圖書館占地面積51,600平方公尺，規劃為地下2層、地上8層的建築物，與捷運綠線展演中心站（G11站）相當鄰近。目標於2021年完工後，預計串連藝文特區的多功能展演中心、桃園市立圖書館全新總館將會是一個包含展演、商業、文化與休閒活動等功能兼具的區域，屆時完工或許將成為全台最美圖書館，值得期待！

延伸閱讀//來當小小列車長，【桃園軌道館】玩轉軌道夢！


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