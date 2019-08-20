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全台「最美圖書館」在桃園！機場等級的圖書館，還有星空電影院超期待

2019-08-20 16:52聯合新聞網 陳信儒

桃園市立新圖書總館設計示意圖。圖／桃園市政府
桃園市立新圖書總館設計示意圖。圖／桃園市政府
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堪稱將是台灣最美圖書館「桃園市立新圖書總館」已經動工，計畫於2021年完工開幕，以「生命樹」為設計概念，結合許多共生和諧建築的工法，宛如一座充滿空氣感的圖書館大樓，搶眼又極具典雅氣質的建築外觀近日在網路上引發討論，直呼「北投圖書館都被比下去了」！
桃園市立新圖書總館設計示意圖。圖／桃園市政府
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「桃園市立圖書館新建總館工程」基地，鄰近桃園捷運綠線展演中心站（G11站），位處市中心、交通便捷，圖書館棟共8層樓、電影院棟共5層樓。2棟建築物以2樓露臺相互連結，並利用電影院棟大面積外牆作為投影展示區，做為戶外劇場使用。

桃園市立新圖書總館設計示意圖。圖／桃園市政府
桃園市立新圖書總館設計示意圖。圖／桃園市政府
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「桃園市立圖書館新建總館」以「生命樹」為概念主軸，包含「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」及「書架耐震壁」等五大元素，打造環保節能、具良好通風及自然採光特色的桃園文化新地標。

「圖書館棟」目前規劃1樓為入口大廳、演講廳、自習室、自助還書區、文創市集咖啡館等；2樓為期刊閱報區、樂齡閱讀區及特殊服務區等；3樓為親子閱讀區、大型繪本區、親子研習教室等。

桃園市立新圖書總館設計示意圖。圖／桃園市政府
桃園市立新圖書總館設計示意圖。圖／桃園市政府
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「電影院棟」1樓為入口、主題餐廳等，2至5樓共設8個影廳，兩棟建築物預計在2021年完工，屆時連結捷運綠線G11站，讓中正藝文特區成為桃園的藝術指標。

桃園市立新圖書總館設計示意圖。圖／桃園市政府
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桃園市立圖書總館

地址：桃園市桃園區中正路1188號

預計完工年：2021年完工

市集北投咖啡文創主題餐廳

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