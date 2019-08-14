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新竹關西根本小歐洲！必去「4大異國風景點」迪士尼古城、愛心池塘美翻

2019-08-14 17:03聯合新聞網 文／陳信儒

新竹關西「4大異國風景點」推薦。圖／IG網友fufu811214、caridee...
新竹關西「4大異國風景點」推薦。圖／IG網友fufu811214、carideeliu授權
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東安古橋

80年歷史的東安古橋充滿典雅日系風味。圖／IG網友fufu811214授權
80年歷史的東安古橋充滿典雅日系風味。圖／IG網友fufu811214授權
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超過80年歷史的東安古橋，是不少網友心目中旅遊關西的「順路景點」之一，其懷舊典雅的日式拱橋充滿古典與歐洲風情，隨手一拍套上濾鏡都有置身在歐洲的錯覺，也吸引電影劇組《我的少女時代》在此取景拍攝。如今周邊整治成親水公園，是週末散散步，賞風景的絕佳去處。

80年歷史的東安古橋充滿典雅日系風味。圖／IG網友fufu811214授權
80年歷史的東安古橋充滿典雅日系風味。圖／IG網友fufu811214授權
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馬武督探索森林

圖／IG：migaoda授權，非經同意請勿轉載。
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位於新竹關西的馬武督探索森林，擁有原始森林樣貌，在起霧後更顯得朦朧唯美，在參天大樹群中拍照，顯得相當有張力，像極了北歐森林秘境，也成了新人拍攝婚紗的景點，而且芬多精滿滿，在這邊大口呼吸超舒服！想要遠離喧囂，就來一趟森林旅行吧。

圖／IG：gossip_men_king授權，非經同意請勿轉載。
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地址：新竹縣關西鎮錦山里12鄰138-3號

營業時間：09:00-17:00（一至五），08:30-17:30（六日）

佛陀世界

新竹關西佛陀世界宛如置身在迪士尼樂園的錯覺。圖／IG網友carideeliu授權
新竹關西佛陀世界宛如置身在迪士尼樂園的錯覺。圖／IG網友carideeliu授權
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新竹關西竟然有歐式城堡！在IG界有「台版迪士尼」稱號的佛陀世界是熱門打卡景點，隱身在山區裡的藍白色的建築與城堡風格尖塔，像是開啟了一場夢幻的古堡之旅，除了吸引網友前來拍照，也是熱門的婚攝景點。佛陀世界前身是童話世界遊樂園，現在是禪修園區，開放時間不定，計畫前往的遊客記得事先詢問喲。有網友建議「通常遊客都是來看城堡，但往下走一段路有一個平台可以眺望石門水庫，風景優美。」

新竹關西佛陀世界宛如置身在迪士尼樂園的錯覺。圖／IG網友chieh_ning_6...
新竹關西佛陀世界宛如置身在迪士尼樂園的錯覺。圖／IG網友chieh_ning_621授權
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地址：新竹縣關西鎮大竹坑23號

營業時間：請上網查詢

大樂之野景觀餐廳

大樂之野景觀餐廳的愛心池塘有大片落羽松包圍，宛如仙境一般。圖／IG網友mimit...
大樂之野景觀餐廳的愛心池塘有大片落羽松包圍，宛如仙境一般。圖／IG網友mimitsai0721授權
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堪稱是新竹最美的落羽松秘境！大樂之野景觀餐廳園區不大，最大亮點就是戶外區的愛心形水塘，周圍還有一大圈超美落羽松圍繞，讓人宛如置身在歐洲的場景，不管是坐在草地上吹風，或是接近水源賞魚，都是非常舒壓的一件事情，也讓這家景觀餐廳假日時總是一位難求。為了控管入園品質，大樂之野景觀餐廳僅提供「用餐客人」入園參觀。

大樂之野景觀餐廳的愛心池塘有大片落羽松包圍，宛如仙境一般。圖／IG網友mimit...
大樂之野景觀餐廳的愛心池塘有大片落羽松包圍，宛如仙境一般。圖／IG網友mimitsai0721授權
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地址：新竹縣關西鎮新富里老社寮15-8號

營業時間：週一、週二公休。週三到週日：11:00–14:30／16:30–20:00

景觀餐廳歐洲秘境落羽松迪士尼

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