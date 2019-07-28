新竹超夢幻「花園餐廳」IG熱搜網美店 餐點跟裝潢一樣令人驚艷

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最近我一直在慫恿我的好朋友滑老闆從新竹來台北開店！他所經營的兩間店都是可以震撼網紅圈的美店！我敢說…到訪他的店打卡的網紅應該超過百人！今天就跟我一起去看看這美到讓人瞠目結舌想住在裡面不回家的美麗網紅店-Garden Party！！！位於新竹東區金山六街上的 Garden Party Restaurant， 交通便利…店的正對面就是專屬停車場～開車來不用擔心停車問題真是一大優勢！

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推開綠色大門一賭白牆讓用餐空間有了迴旋處～沿著白牆向右進入用餐區每個人的嘴肯定都呈現Ｏ型驚訝的闔不起來…就像來到一座秘境花園…這裡綠意盎然無處不美…美到讓人尖叫！難怪網紅一到這裡就廢寢忘食的狂拍…就連許多大品牌都曾預定這裡的場地當作活動與拍攝空間…鄰近科學園區及學區的Garden Party也是園區及學生聚會首選…來此用餐就像做了一場心靈日光浴般…什麼凡塵瑣事都會拋諸腦後…就像這裡的名字一樣…Garden Party正是為了各種的趴踢踢而生…重要的節日預定在此絕對能讓彼此美好記憶滿分！

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比較值得注意的是…這裡的乾燥花用量不多…大部分都是品質好的假花草所以大家在享受綠意美景時也不用擔心粉塵黴菌造成的支氣管皮膚過敏等問題～在清潔上也比較好維持～～如果今天用的是大量乾燥花草我真的會拍完照就趕快逃之夭夭！

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第一次造訪的時候…本人抱病前來身體微恙…只能走一個淺嚐則止的路線～但也因為如此我拍下了不少美麗的照片也與老闆相約再次造訪！第二次造訪我點上了雙人套餐把牛排更換成我愛的菲力 鮭魚排餐則維持～約會對象是誰？當然就是這裡帥氣的滑老闆囉！席間我們也開了紅酒佐餐讓美味的餐點更向上提升不少…他也跟我聊了許多品牌經營理念…我這個人只要聊到這種話題就會眼睛發亮…想當然耳第二次的經驗依然是美美的美好…寫到這裡妳們應該也就明白我多希望他能趕快到我家附近開 Garden Party 讓我每天都能用綠意美食養心～

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Garden Party Restaurant 除了可單點排餐義大利麵甜點等項目以外…也供應了價格優惠的雙人套餐及家庭套餐～第一次前來不知道要怎麼點的可以先從套餐下手！整個套餐包含了湯品、麵包、沙拉、薯角、兩道主食、飲料和甜點，份量十足也能吃得最多元！

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特選湯品、手工麵包、檸檬油醋沙拉、松露薯角

今天特選湯品帶有甜甜的玉米味！一旁的手工麵包可以沾取著湯汁一起食用～沙拉使用的是可以開胃的檸檬油醋!厚實的松露薯角份量十足小鳥胃可能吃這一份前菜就飽囉！！！

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套餐的前菜送上一尾烤過的鮮蝦底層沒拍到的那一頭是肥美的干貝～鮮蝦肉質扎實彈牙一開場就很能收買人心！為慶祝二訪相聚～我們也開了一支店內目前主打的紅酒CONTADO！這支據說是義大利紅蝦獎「杯Ｘ3」得獎酒款…一聽聞這個頭銜就讓無酒不歡的我眼睛發亮！(它根本就寫了我的名字啊ＸＤＤＤ）

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酒體呈現勃根地紅…入口STRONG明亮 丹寧味卻不算太重十分順口 很適合作為佐餐酒！

肋眼牛排

套餐提供的是肋眼牛排～料理火侯拿捏控制得可圈可點是一般網紅餐廳很難以觸及的！粉嫩的肉心多汁且香氣馥郁～入口軟嫩而甜美！一旁還搭配了甜椒等蔬食…吃起來不膩口又營養均衡～

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爐烤鮭魚佐奶香黑松露

滑老闆的法式鮭魚排餐也是一個很健康的路線！法式鮭魚的料理方式採用了乾煎後爐烤！能將水分油脂都封存其中！所以一口咬下外皮會有著香酥的咔嚓聲…但隨即又能感受海味汁液流竄口中的美好～份量十足的鮭魚給人飽足感～可單吃也可沾取奶油松露醬汁！醬汁是店內手工調配的…很加分很能提升食物風味！

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除了紅酒 重度氣泡飲愛用者得我也點了這裡的氣泡飲！清甜的口感很能轉換口味～讓我每一口都更加清爽！比起果汁茶飲也更能增添歡愉～讓心情隨著氣泡冉冉上升而奔騰！

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阿芙佳朵Affogato (香草冰淇淋+Espresso+焦糖)

餐後送上的冰淇淋是我上次感冒也忍不住偷嚐的大人氣甜點～加入Espresso讓冰淇淋甜而不膩！微微的苦味更映襯了冰淇淋的尾韻甜美～(如果想要換成其他手工甜點可折價$100唷！)

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建議大家可以帶著冰淇淋到室外溫室花園去享用順便拍拍照～玻璃仙人掌器皿我超級喜歡…好想偷偷帶回家ＸＤＤＤＤ

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值得一提的是…喜歡閱讀的朋友…一定要注意一下滑老闆的選書！來這裡為自己補一點知性優雅讓腦袋跳脫巢臼也是老闆希望能帶給大家的唷！

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造訪兩次 我覺得 Garden Party Restaurant 就像精靈般吸引人 不僅僅是一間很好拍的店…食物也是極度好食！更是間內蘊深藏的好店～每個位子都給人不同的心情！

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附帶一提～這裡也設有包廂可供家庭聚餐或午間商務會議使用～下次來新竹...把這裡排入行程吧！推薦這間店給你的友人…絕對能讓大家都讚賞你的好眼光！這次的介紹就到這裡囉～如果有興趣歡迎點擊下面這個連結跟著我一起去看看滑老闆的另一間店LALA Kitchen！！！

Garden Party Restaurant

地址：新竹市東區金山六街六巷2號（附設免費停車場）

電話：03-666-1717

營業時間：週一~周日11:30–21:30

公休可見臉書粉專

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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