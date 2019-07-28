親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

颱風季到！吳德榮：周六有兩到三個熱帶擾動發展

特勤私菸案延燒 總統府侍衛長由憲兵指揮官鍾樹明接任！

新竹超夢幻「花園餐廳」IG熱搜網美店 餐點跟裝潢一樣令人驚艷

2019-07-28 11:16udn走跳美食

文、圖／棠小璇

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最近我一直在慫恿我的好朋友滑老闆從新竹來台北開店！他所經營的兩間店都是可以震撼網紅圈的美店！我敢說…到訪他的店打卡的網紅應該超過百人！今天就跟我一起去看看這美到讓人瞠目結舌想住在裡面不回家的美麗網紅店-Garden Party！！！位於新竹東區金山六街上的 Garden Party Restaurant， 交通便利…店的正對面就是專屬停車場～開車來不用擔心停車問題真是一大優勢！

分享

分享

分享

分享

分享

推開綠色大門一賭白牆讓用餐空間有了迴旋處～沿著白牆向右進入用餐區每個人的嘴肯定都呈現Ｏ型驚訝的闔不起來…就像來到一座秘境花園…這裡綠意盎然無處不美…美到讓人尖叫！難怪網紅一到這裡就廢寢忘食的狂拍…就連許多大品牌都曾預定這裡的場地當作活動與拍攝空間…鄰近科學園區及學區的Garden Party也是園區及學生聚會首選…來此用餐就像做了一場心靈日光浴般…什麼凡塵瑣事都會拋諸腦後…就像這裡的名字一樣…Garden Party正是為了各種的趴踢踢而生…重要的節日預定在此絕對能讓彼此美好記憶滿分！

分享

分享

比較值得注意的是…這裡的乾燥花用量不多…大部分都是品質好的假花草所以大家在享受綠意美景時也不用擔心粉塵黴菌造成的支氣管皮膚過敏等問題～在清潔上也比較好維持～～如果今天用的是大量乾燥花草我真的會拍完照就趕快逃之夭夭！

分享

第一次造訪的時候…本人抱病前來身體微恙…只能走一個淺嚐則止的路線～但也因為如此我拍下了不少美麗的照片也與老闆相約再次造訪！第二次造訪我點上了雙人套餐把牛排更換成我愛的菲力 鮭魚排餐則維持～約會對象是誰？當然就是這裡帥氣的滑老闆囉！席間我們也開了紅酒佐餐讓美味的餐點更向上提升不少…他也跟我聊了許多品牌經營理念…我這個人只要聊到這種話題就會眼睛發亮…想當然耳第二次的經驗依然是美美的美好…寫到這裡妳們應該也就明白我多希望他能趕快到我家附近開 Garden Party 讓我每天都能用綠意美食養心～

分享

分享

分享

Garden Party Restaurant 除了可單點排餐義大利麵甜點等項目以外…也供應了價格優惠的雙人套餐及家庭套餐～第一次前來不知道要怎麼點的可以先從套餐下手！整個套餐包含了湯品、麵包、沙拉、薯角、兩道主食、飲料和甜點，份量十足也能吃得最多元！

分享

分享

特選湯品、手工麵包、檸檬油醋沙拉、松露薯角

今天特選湯品帶有甜甜的玉米味！一旁的手工麵包可以沾取著湯汁一起食用～沙拉使用的是可以開胃的檸檬油醋!厚實的松露薯角份量十足小鳥胃可能吃這一份前菜就飽囉！！！

分享

分享

分享

套餐的前菜送上一尾烤過的鮮蝦底層沒拍到的那一頭是肥美的干貝～鮮蝦肉質扎實彈牙一開場就很能收買人心！為慶祝二訪相聚～我們也開了一支店內目前主打的紅酒CONTADO！這支據說是義大利紅蝦獎「杯Ｘ3」得獎酒款…一聽聞這個頭銜就讓無酒不歡的我眼睛發亮！(它根本就寫了我的名字啊ＸＤＤＤ）

分享

分享

酒體呈現勃根地紅…入口STRONG明亮 丹寧味卻不算太重十分順口 很適合作為佐餐酒！

肋眼牛排

套餐提供的是肋眼牛排～料理火侯拿捏控制得可圈可點是一般網紅餐廳很難以觸及的！粉嫩的肉心多汁且香氣馥郁～入口軟嫩而甜美！一旁還搭配了甜椒等蔬食…吃起來不膩口又營養均衡～

分享

分享

分享

分享

分享

爐烤鮭魚佐奶香黑松露

滑老闆的法式鮭魚排餐也是一個很健康的路線！法式鮭魚的料理方式採用了乾煎後爐烤！能將水分油脂都封存其中！所以一口咬下外皮會有著香酥的咔嚓聲…但隨即又能感受海味汁液流竄口中的美好～份量十足的鮭魚給人飽足感～可單吃也可沾取奶油松露醬汁！醬汁是店內手工調配的…很加分很能提升食物風味！

分享

除了紅酒 重度氣泡飲愛用者得我也點了這裡的氣泡飲！清甜的口感很能轉換口味～讓我每一口都更加清爽！比起果汁茶飲也更能增添歡愉～讓心情隨著氣泡冉冉上升而奔騰！

分享

分享

分享

分享

阿芙佳朵Affogato (香草冰淇淋+Espresso+焦糖)

餐後送上的冰淇淋是我上次感冒也忍不住偷嚐的大人氣甜點～加入Espresso讓冰淇淋甜而不膩！微微的苦味更映襯了冰淇淋的尾韻甜美～(如果想要換成其他手工甜點可折價$100唷！)

分享

分享

建議大家可以帶著冰淇淋到室外溫室花園去享用順便拍拍照～玻璃仙人掌器皿我超級喜歡…好想偷偷帶回家ＸＤＤＤＤ

分享

分享

分享

值得一提的是…喜歡閱讀的朋友…一定要注意一下滑老闆的選書！來這裡為自己補一點知性優雅讓腦袋跳脫巢臼也是老闆希望能帶給大家的唷！

分享

造訪兩次 我覺得 Garden Party Restaurant 就像精靈般吸引人 不僅僅是一間很好拍的店…食物也是極度好食！更是間內蘊深藏的好店～每個位子都給人不同的心情！

分享

附帶一提～這裡也設有包廂可供家庭聚餐或午間商務會議使用～下次來新竹...把這裡排入行程吧！推薦這間店給你的友人…絕對能讓大家都讚賞你的好眼光！這次的介紹就到這裡囉～如果有興趣歡迎點擊下面這個連結跟著我一起去看看滑老闆的另一間店LALA Kitchen！！！

Garden Party Restaurant

地址：新竹市東區金山六街六巷2號（附設免費停車場）

電話：03-666-1717

營業時間：週一~周日11:30–21:30

公休可見臉書粉專

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

甜點牛排新竹美食網美熱門打卡

udn走跳美食

在地小吃、隱藏名店、異國料理，透過美食達人們的嗅覺與味蕾，為大家封存每一場美味饗宴在udn走跳美食世界裡！
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

等紅綠燈的人遇上芒果哥！竹北浮誇冰品「尋庄」好吃逗趣IG熱拍

2019-06-06 17:36

蛤蜊擠爆蓋好蓋滿看不到麵！「好滋味麵館」中壢口袋愛店

2019-05-08 17:05

新竹休日散策！６處巷弄美食，隨性轉彎就有驚喜發現

2019-05-06 09:00

咖啡、甜點樣樣美味！桃園寵物友善餐廳正夯

2019-04-14 10:00

浮誇蛤蠣麵只要99元！ 桃園「一村蘭麵」手工蘭麵嚼勁十足

2019-03-29 11:44

新竹慢旅「江山藝改所」 帶你窩進書本與咖啡香的小世界！

2019-03-27 10:03

邊啃雞腿會邊滴汁！ 中壢爆紅美食 還沒打烊就全部賣光光的炸雞店，還賣滷肉飯！

2019-03-18 22:01

桃園銅板美食「傅伯伯脆皮芋頭酥」爆漿牽絲如瀑布般內餡

2019-01-16 15:54

冬季限定報到！滿滿火鍋料、每人平均不到三百元 竹南無名隱藏版火鍋店

2019-01-04 12:06

桃園私房早午餐推薦！精心手作美食「PRIMO SOLE 陽果」西餐廳

2019-01-03 08:00

新竹美食／工業風餐酒館「XOXO創意餐酒館」無國界創意料理

2018-12-25 22:00

新竹城隍廟必吃美食　許二姊 鴨肉許「炒鴨血、鴨肉飯」必點

2018-12-22 09:59

不是美食沙漠！桃園也有超人氣打卡美食

2018-12-06 12:24

以詩籤佐茶！新竹特色台灣茶飲 到語菓來喝杯茶、抽支籤

2018-11-10 10:02

香噴噴的菜飯香氣 酥香不肥好滋味 新竹菜園上海餐廳

2018-09-10 11:03

桃園老店食記：飄香Garlic大蒜麵包 、消暑小夜城冰果城

2018-09-06 11:00

「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-30 09:30

爆漿珍珠、巧克力不受控湧出來！玩新竹買伴手禮好療癒

2019-04-04 14:47

新竹宵夜美食！不輸韓國瑜滷肉飯「翁記滷肉飯」超銷魂

2019-01-13 13:10

食步台灣之異域之味　中壢：龍岡忠貞市場

2018-12-27 10:04

攤車胡椒蝦蛻變一品活蝦 進軍桃園藝文特區美食戰區

2018-11-03 22:30

漂浮雨傘、7間打卡美食！桃園首見全新貨櫃市集超好拍

2018-11-02 12:08

桃園霸王豬腳 膠質滿滿黏嘴軟Q 一日千份狂銷！

2018-10-01 09:00

交大全新美感餐廳開幕 翻轉用餐環境新體驗

2018-09-22 20:29

高CP值吃法！竹科人嗜肉？業者推這個業績夯暴

2018-09-18 12:10

竹中神秘的搶便當傳說 原來是令人銷魂的30元自助餐

2018-09-06 13:00

新竹點心！眷村美食 原湖南味：蔥油餅、牛肉餡餅香濃多滋

2018-09-01 11:59

「新竹生活節」下月初登場 29國異地美食齊聚

2018-08-30 08:15

桃園中壢「花間小路」不只網美愛拍 餐點口味也一絕

2018-08-16 09:00

多吃多喝 增產報國！中壢馬祖新村眷村風飲料店還賣特色車輪餅

2018-08-09 10:58

超遼闊山景！鄉村風格鵝黃色小屋 森林系特色餐廳

2018-08-06 17:44

療癒系冰品在「中壢」哈密瓜冰半顆直接送上桌！

2018-08-01 15:30

每日限量10款！ 桃園爆紅甜點「星空小宇宙蛋糕」超吸睛

2018-07-19 15:28

新竹午後首選！街角質感咖啡廳「喜歡咖啡館」

2018-07-08 16:30

在城市綠洲中迷路了 竹北美食聚會好去處 半畝院子

2018-07-05 15:25

「泰」好吃！505 THAI 充滿泰式風情的餐館

2018-07-04 09:00

川味的4大重點：「麻、辣、鮮、香」！

2018-07-03 11:00

新竹人都愛這一味！特色人氣小吃TOP6

2018-06-24 16:30

跟著新竹人吃美食！七間新竹美食餐廳大反攻成功

2018-06-22 11:02
看更多

熱門文章

台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00

超狂！龍蝦加購一隻不到200元 台北人氣爆棚三杯石頭火鍋吃到飽

2019-07-26 14:02

「學妹，我想約你吃找餐」 台中最會撩的早餐店你吃過沒？

2019-07-22 11:19

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08

吃冰也可以很享受，超狂冰店「大人限定款」把酒直接端上桌！

2019-07-21 16:00

芋頭控要瘋了！ 霸氣浮誇芋泥瀑布扶不住 台中冰菓室必嚐芋泥布丁冰、芋見芒果冰

2019-07-11 13:06

韓系風格咖啡廳！台中小清新早午餐　擁有超萌餐漢堡、自烤鬆餅可以玩

2019-07-17 19:04

比臉還大、超像枕頭！「大城黑糖饅頭」藏身南投埔里仍被瘋搶

2019-07-05 15:55

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

把義大利國旗做成冰 台北大安區「小時候冰菓室」

2019-07-23 11:07

高CP值！ 高雄「BUFFET推薦」 讓你海陸吃到飽很滿足

2019-07-02 11:04

爆漿牛奶餡！清水限定生乳銅鑼燒 吃過保證還想再吃

2019-07-15 15:26

美食新天地／今點飯糰 食材豐富 50元有找

2019-07-27 13:00

一秒來到峇里島！ 屏東渡假首選景觀餐廳 悠閒浪漫發呆亭、大啖美味活蝦料理

2019-06-28 18:10

Q蛋鬆餅、豐盛鹹食 超放鬆夢幻雲朵咖啡藏身台中勤美巷弄

2019-07-17 13:08

彰化５家超浮誇美食必嚐！ 筋肚堡、痛風麵線、軍艦蛤蜊麵、手臂長豬肋排、大尾鮭魚腹炙壽司

2019-07-05 17:36

新竹超夢幻「花園餐廳」IG熱搜網美店 餐點跟裝潢一樣令人驚艷

2019-07-28 11:16

抹茶控快來朝聖！高雄「抹茶髒髒蛋餅」濃郁花生醬+起司　鹹甜口感超驚豔！

2019-06-30 19:12

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

蝦到爆！排滿32隻草蝦的「隱藏版痛風披薩」雙拼口味爽爽吃蝦味

2019-07-02 16:30

巨峰葡萄+香吉士雙色雪花冰！超特別迷人香氣這裡才有

2019-07-17 09:00

CP值超高！ 人氣義大利麵「爆量蛤蠣才是主角」 台中中友商圈貨櫃屋超狂美食

2019-07-12 14:06

日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄

2019-07-07 18:00

超美洋房、復古老件「彰化餐廳這裡最好拍！」關於餐桌新升級

2019-07-13 12:22

美食新天地／花蓮玉里橋頭冰 傳承兩代古早味

2019-07-12 11:00

暑假限時供應！ 台南食補「中藥火鍋吃到飽」 一人最低不用500元！

2019-07-08 16:19

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-19 09:15

鳳梨當容器！傳承阿嬤祖傳秘方糖水的「南泉冰果室」

2019-07-08 21:02

「草悟道」周邊吃貨之旅，用舌尖記錄旅行的模樣

2019-07-02 09:01

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-10 12:46

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top