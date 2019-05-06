新竹休日散策！６處巷弄美食，隨性轉彎就有驚喜發現

散策好玩的地方在於走得深入一點、隨性轉個彎也許就會有驚喜發現！這次走進新竹市區，除了為人熟知的城隍廟，周邊的北門街、文昌街也藏身許多美食。第二天往北新竹方向移動，挑一間咖啡館慵懶地度過午後時光吧。城隍廟周邊城隍廟周邊是新竹小吃的集散地，像是肉燥飯、潤餅等等，但沿著北門街往裡面走，也能挖掘一些值得探訪的美味。

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★良麵對覺（新竹北門店）

身為工程師的異鄉遊子返鄉傳承家族之味，結合苗栗苑裡30年的傳統味道與科學方法，以每日新鮮手打麵條搭配安心食材、簡單調味，端出最完美的涼麵，「用對的方式，做最有感覺的麵！」就是良麵對覺的主軸。繼於台中開設首店之後，新竹北門店接續開幕，雖坐落於古樸的北門街，店內空間卻瀰漫文青感，如同自家涼麵融合老味道、新呈現的風格。除了招牌涼麵，焙煎綜合胡麻、黃金泡菜等創意口味也很受客人喜愛。

科技涼麵45元（前）／以每日手打麵條搭配經典麻醬，清爽開胃。味噌湯加沖蛋40元（後）／香濃好喝又暖胃，搭配涼麵更對味！ 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新竹市北區北門街30號

電話：（03）526-0085

營業時間：10：00∼20：00





★北門炸粿

沿著城隍廟前的北門街前進走到底，北門炸粿就隱身在長和宮旁巷弄，這家已傳承四代、具百年歷史的老字號店舖，至今仍以銅板價販售各式炸物，深受在地人的喜愛。店內炸物包含蚵仔嗲、地瓜片、芋頭糕、芋頭片、米糕、蒜頭與肉粿，單價大約為12元～17元，相當佛心。客人多半是在地客，其中不乏許多人攜家帶眷前來回味，將這間自己從小吃到大的懷舊小吃分享給下一代，傳承溫暖的美味記憶！

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【店家資訊】

地址：新竹市北區城北街15號

電話：（03）522-0471

營業時間：14：00∼22：00





★Yamada 山田麻糬製造所

開幕不久的Yamada山田麻糬製造所，主打現點現做的手工麻糬大福，以台東池上米製成的軟Q外皮包覆水果與綿密餡料，讓人一吃就愛上，自開店以來迅速成為IG人氣店家。瀰漫日式風情的店觀設計小巧精緻，內用僅3張座椅，一般客人可透過外帶窗檯點餐。店內供應黑糖小麻糬、大福、牡丹餅與芋泥餅等品項，其中大福口味相當多元，如萬丹紅豆、大甲芋頭與水果大福等，另不定期推出季節限定口味。

黑糖小麻糬50元／盒／另附黑糖醬搭配享用。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新竹市東區文昌街85號

電話：0928-325-001

營業時間：12：00∼20：00





★慢慢手作甜點

由網路工作室起家的慢慢手作甜點，於3年多前進駐文昌街開設實體店面，店內1樓設置甜點櫃、2樓則是座位區與甜點廚房，為強調手作，廚房特別採透明隔窗，讓客人安心。甜點品項包含塔類、蛋糕、法式點心與午茶餅乾，其中法式檸檬塔很受歡迎，焙茶塔、抹茶戚風也不遑多讓。為順應需求，近年來店家推出禮盒包裝，精緻造型深受女孩兒們喜愛。

法式檸檬塔100元（前）／店內人氣甜點，灑上檸檬皮更添清香。黑糖拿鐵140元（後）／甜蜜黑糖完美融合咖啡，帶來幸福的滋味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新竹市東區文昌街103號

電話：0921-645-861

營業時間：13：30∼21：00；六 日12：00∼21：00





★Hotel Indigo新竹英迪格酒店

顛覆一般飯店大廳的格局設計，走進英迪格，check-in櫃檯搖身成咖啡吧GD5 cafe，而以30張LED螢幕拼接而成的CHAR Bar，散發科技時尚感，此設計於今年3月底獲得美國數位看板奧斯卡獎之稱的《2019 APEX Award》餐廳與酒吧設計第一名殊榮，設置飛鏢機、撞球桌等設施的CHAR Lounge則是解放心靈的娛樂場域。全台第一家的CHAR Bar & Bistro展現獨創風味，如結合台、義料理特色的「特色貓耳朵牛肉麵」口味迷人，不可錯過。館內房間依各種旅人型態規劃挑高商務房、親子房等主題，深受住客喜愛。

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【店家資訊】

地址：新竹市東區公道五路二段111號

電話：（03）516-9308





★新竹水道取水口展示館

歷經4年多的修復工程，新竹水道取水口展示館於今年4月啟用，館內除了介紹取水口歷史、建築故事，也以水資源為主題作裝置藝術與策展，讓大小朋友一起了解水資源的重要性。除了展示館內部的2個唧筒室依主題展覽規劃作為科普知識場域，館外也設置輕鬆娛樂的小型戶外攀岩、溜滑梯與水池，成為小朋友們的玩樂據點。

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【景點資訊】

地址：新竹市東區東勢街4號

電話：（03）516-0056

營業時間：09：00∼12：00、13：00∼17：00





★一想一響 ReEcho Coffee

以幼兒園改造成咖啡館的一想一響，自開幕以來便深受客人喜愛，尤其極具美感與慵懶氣息的半戶外座位空間、迴旋樓梯更迅速成為IG火紅的拍照熱點，如同店名一想一響欲傳達的概念，店內空間、產品會讓人想念為「一想」，而因為自身喜歡而分享給親友則為「一響」。店家主打單品咖啡，也推出私房特調咖啡與調酒，而手作甜食如檸檬磅蛋糕、假日限定的肉桂捲也很受歡迎。店家2樓則規劃為免費開放的展覽空間，不定期推出主題展覽，更為整體氛圍注入一股藝文氣息。

檸檬磅蛋糕120元（前）／店內供應3種口味的磅蛋糕，除了檸檬、蜂蜜肉桂，還有一款隱藏版口味；檸檬磅蛋糕香氣迷人、口感濕潤，很受客人喜愛。原味拿鐵140元（後）／香醇順口。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新竹市東區民生路58巷8號

電話：（03）533-6651

營業時間：12：00∼19：00；五 六12：00∼22：00





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