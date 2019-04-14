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咖啡、甜點樣樣美味！桃園寵物友善餐廳正夯

2019-04-14 10:00ReadyGo出發前

桃園美食：淺藍 × 陪你去流浪～2018年底開幕寵物友善餐廳，有簡餐鹹食和甜點下午茶@淺藍’s美食旅遊地圖

這間「陪你去流浪」也是上次搜尋桃園美食而發現的店家，有家常的簡餐可以當正餐，也有多種手作甜點能當下午茶，還是間寵物友善餐廳，可以看到許多毛小孩

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「陪你去流浪」雖然沒有提供毛小孩可以吃的餐點，不過很歡迎飼主帶毛小孩來，這天我們在店裡頭就看到許多親人的小狗，跟他們玩耍也很開心呢。低消是每人任一餐點，店內佈置走溫馨路線，裡外都有不少綠色植物

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因為是午餐時間，所以點了咖哩飯，有附湯，咖哩味道很家常，炸雞很好吃，肉多飯也多，因此醬汁有點不夠吃，附湯竟然有不少肉，味道香醇近似肉骨茶，讓人覺得很用心

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另一份正餐點了里肌飯，也有附湯，里肌的蒜味頗重，飯量一樣很多，還有花椰菜、小黃光等配菜，兩種餐點都是男生也可以吃很飽的份量

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接著繼續在這裡吃甜點，這是抹茶草莓巧克力戚風，抹茶香緹很濃郁，巧克力蛋糕微乾，但是搭抹茶香緹跟草莓便剛剛好，夾層裡頭的草莓醬是驚喜

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另一款讓我忍不住點來吃的是草莓乳酪，上桌時還灑上了檸檬皮。乳酪蛋糕中也有許多細小的草莓果粒，讓整體風味非常一致，乳酪的軟硬適中，酸甜度恰到好處，表現比巧克力戚風更出色

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陪你去流浪

地址：桃園市同安街537號

電話：03 355 7687

營業時間：週二～日12:00~20:00

延伸閱讀>>【 桃園懶人包 】桃園不無聊！精選2019桃園17處「熱門必去」景點推薦

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毛小孩巧克力抹茶

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