浮誇蛤蠣麵只要99元！ 桃園「一村蘭麵」手工蘭麵嚼勁十足

*注：3/14號有調整價格。

這次來中壢吃一村蘭麵，是為了牛肉控不死兔而來，看到網路介紹那鋪滿滿的牛肉丼還有純正牛骨熬煮的牛肉麵，湯濃肉大塊，整個超吸引她這個肉鬼。而我..則是相中一碗不到100元的超浮誇蛤蠣麵，看到被蛤蠣淹沒的『蘭麵』，那清湯肯定鮮甜海味十足，這個我很可以。

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初次見麵 一日一麵

近期有漲價，大家要注意一下。新菜單連結

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一村蘭麵，乍聽之下會跟一蘭拉麵混在一起，查了資料才發現，原來人家一村蘭麵其實很有來頭。

「一村」榮獲國內外廚藝競賽金牌主廚

「蘭麵」杜拜進口杜蘭小麥新鮮製麵條

「高湯」牛骨與蔬果費時費心熬製上湯

「麻辣」四川郫縣進口豆瓣花椒大紅袍

「功夫」中西日廚師合作震撼台灣餐飲。

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店內空間不大，外面裝潢有點日式料理風格。

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竟然還提供免費飲料喝到飽，而且還有我最愛的無糖日式煎茶，安捏不支持怎可以。愛喝甜的還有雀巢檸檬紅茶＆綠茶。

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酸菜、特製辣椒、沙茶醬

店內自製的調味醬料，尤其是辣椒醬，香辣程度讓我忍不住買一罐回去，百搭啊。

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採用四川郫縣進口豆瓣花椒大紅袍純 金牌主廚手工製作的辣椒醬。

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一村蘭麵辣椒醬 一罐賣160元

對於家中冰箱必備辣醬的我來說，這辣椒真心推薦香辣夠味。

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吃牛肉麵必搭酸菜、辣椒醬。

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冰箱除了辣椒醬以外還有麻辣醬可以選擇，仔細一看還有很多小菜喔，有我最愛的皮蛋豆腐呢。

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菜單奉上，價格對我來說算平價喔。不過近期有漲價，大家要注意一下。新菜單連結

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紅燒半筋半肉細麵 NT$.150元

湯頭是牛骨與蔬菜熬煮的高湯，感覺就很厲害。看起來湯頭濃郁肉大塊，因為牛骨與蔬菜熬的高湯，所以喝起來帶點清甜不死鹹。

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半筋半肉加上杜拜進口杜蘭小麥新鮮特製蘭麵，牛筋軟嫩帶點Q，像蒟蒻一樣入口即化超好吃。牛肉厚度十足還很大塊，吸飽湯汁精華的肉塊軟嫩入味。

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牛三寶切盤 NT$.150元

牛筋、牛腱、牛肚組成的牛三寶，這是店內推薦必點喔！滷的入味鹹香，最愛軟Q的牛筋還有越嚼越香的牛肚，薄片牛肉更是不用說啦～

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很浮誇蛤蠣麵 NT$.99元

真男人牛排丼 NT$.139元

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很浮誇蛤蠣麵 NT$.99元

這蛤蠣至少有一斤，認真挑出來數也有70-80顆，太浮誇了！根本就是被蛤蠣淹沒的蘭麵，而且這湯頭好清透，喝起來就是滿滿蛤蠣的鮮甜海味。

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有素食雞蛋之稱的『杜蘭小麥』

原產地為義大利的「杜蘭小麥」很會吸收土壤裡的養分，所以兩年才一產，營養價值非常高，甚至有「素食的雞蛋」之稱。顏色也與一般麵粉不同，因為蛋白質與礦物質的含量較高所以呈現黃色的，這是影響口感的關鍵。所以採用「杜蘭小麥」手工自製的「蘭麵」，融和了中西式廚藝，是一村蘭麵的特色也是招牌。蘭麵吃起來有勁道又彈牙，厚實的麵條，Q彈帶勁，是我喜歡的口感。

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先喝幾口鮮甜的蛤蠣清湯，享受那濃濃蛤蠣海味的湯頭後，愛吃辣的再加入辣椒醬，會有不同層次的口感，辣鮮辣鮮的也很讚。

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尤其搭配蘭麵，我覺得有辣椒醬更好吃出味。

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蛤蠣控來這裡一定會吃得很開心光蛤蠣就有70顆以上，根本就是蛤蠣山了！重點是這樣一碗不用100塊，真心覺得很超值。我光是去菜市場買這一堆蛤蠣就超過100元了～～～

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真男人牛排丼 NT$.139元

是男人就要吃牛排丼！！其實女人也很愛啦！像不死兔看到這一碗就眼睛一亮，今天牛肉都她包了。整碗丼飯鋪了滿滿的牛肉片，熟度剛剛好半生熟，保留肉汁與嫩感。

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中間的生蛋黃就這樣緩緩的流下來，好吸睛！！看起來超好吃樣，這叫肉控怎麼忍受的住啦！！！

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我覺得淋在白飯上的醬汁才是靈魂～～因為太香又帶著鹹甜，忍不住問廚師怎麼調製出來的，他說加了牛油…難怪這麼香！真的好想叫廚師賣我這個醬喔，超下飯的我不騙你！尤其跟牛排一起吃太銷魂了這一味。突然很想再搬到中原大學附近，這裡真的太多好吃的啦～～～

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一村蘭麵

地址：中壢區弘揚路96號

電話：03-4666510

時間：11:00~21:30

備註：無提供停車場，但附近有中原國小停車場可停。

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*注：3/14號有調整價格。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌

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