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新竹慢旅「江山藝改所」 帶你窩進書本與咖啡香的小世界！

2019-03-27 10:03ReadyGo出發前

新竹｜東區慢旅 × 江山藝改所 Jiang Shan Yi Gai Suo，複合式背包客棧品嚐咖啡香藝文迴廊@JAMIE慢森活

六十年三層樓的老式住宅，江山藝改所於去年（2018年）正式接待來自各處的旅人，複合式的背包客棧，一樓販售著書籍，前方半開放展演空間，吧台有著老闆悉心的款待，可以在吧台桌邊的高腳椅品嚐飲品，或蛋奶素的餐點，也是愜意。

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「文章華國，詩禮傳家」優美與相當的氣勢，比喻為國增色同時蘊涵書卷氣息，打開江山藝改所各種不同面向通往二樓；左邊正有創作展覽，樓梯上來正對的是背包客棧房門，右側滑動式木門進入到咖啡廳空間。

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空間裡自進來就有綠植環伺在我們左右，傍晚七點將近沒有其他客人，剛好享受到包場般的待遇，更多舒適。

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桌椅、直立式電扇、櫥櫃幾乎使用復古傢俱，舊式窗戶還有早期明星的海報，讓人看見許多小巧思，也提供了環境充足的光線在白天時與綠植行光合作用，還有自然光的溫暖。

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在這基本消費每人點任意點一個品項，或購買一本書籍，就在一樓（僅限購買，不提供內閱）。

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點上採用公平貿易的有機可可–可可拿鐵，友善環境茶-有機印度香料奶茶，無加蛋、奶、只使用純植物性食材製成的輕食-哈里薩辣醬小披薩，樓下完成點餐付款不收服務費。

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可可拿鐵 /H 160

沒有濃醇之名還是相當醇厚，對不重糖是剛剛好的調味，順口。

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公平交易有機印度香料奶茶 /H 160

裡面加入紅茶、生薑、肉桂、肉豆蔻、檸檬草、丁香、小豆蔻等香料，聞味道就有特殊的香氣，喝一口各種香料與幾乎被掩蓋的奶茶味，有點太過強烈跟複雜，是對於初次嘗試這類飲品的人較不習慣，如果想嚐鮮也可以先跟店員了解一下。

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哈里薩辣醬小披薩 / 180

2片水潤餅搭配茄子、櫛瓜跟起司，水潤餅邊緣有小酥脆的口感，餅皮蓬鬆帶著軟Q嚼勁，簡單調味給暫時充飢有不小幫助。

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不限用餐時間，我們用悠哉翻一本展演與藝文書籍，邊靜靜聆聽夜晚的聲音，因為打翻香料奶茶，老闆也不吝跟我們分享他個人常喝的咖啡，說著多沖了一點，心裡卻是暖暖的，讓晚上喝咖啡茶飲就會心悸的我，這晚也沒絲毫感覺，品出不光咖啡的好品質還有更多人情味。

江山藝改所 Jiang Shan Yi Gai Suo

營業時間：12:00-22:00，星期四-六 12:00-00:00

地址： 新竹市東區興達街1號

電話： 03 526 6456

提供素食餐點，插座，不限時／背包客棧，書籍販售

延伸閱讀>>【 新竹懶人包 】新竹一日遊3條路線這樣玩！14個新竹景點推薦

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