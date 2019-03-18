中壢爆紅美食！邊啃雞腿會邊滴汁、還沒打烊就全部賣光光的炸雞店，竟還賣滷肉飯！

2019-03-18 22:01 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



近期在社團被討論到爆掉的「翔豪炸雞學苑」。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse 授權提供 分享 facebook

喜歡邊吃炸雞邊吮指的感覺嗎？ 網友「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」向小編分享中壢最近超夯爆紅的炸雞店，這間「翔豪炸雞學苑」雖才剛開幕沒多久，但近來在美食社團引起討論程度簡直高到爆掉！

她提到"不管雞翅、雞腿通通都好吃，尤其香酥的外衣，簡直脆到讓人嚇一跳！"，最近爆紅的程度，時常是還沒到打烊時間就全數賣光光了，想吃的朋友記得不要太晚去，不然還蠻容易撲空的。

剛開幕沒多久的「翔豪炸雞學苑」。圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse 授權提供 分享 facebook

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雖然它就像一間速食店，有人把它跟頂呱呱相比，但其實風格上更是可愛得多了。二樓有提供內用位置，風格上還蠻學院風的，坐在教室裡面吃炸雞，不用擔心老師森77說不可以上課吃東西！

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翔豪炸雞學苑使用美國來的壓力鍋，可以緊緊把炸雞的肉汁全鎖住，你會發現邊啃雞腿邊滴汁，實在是太過癮了。吃過的人都大推薦，連住中壢的朋友一吃變成主顧客，甚至一星期還會跑去吃個一、二次，想吃的人千萬不要太晚來。

炸物現點現炸大概要等15分鐘，開放式的廚房可以看見清楚的工作流程，看起來乾淨明亮有加分，甚至還是全台第一間有賣滷肉飯的炸雞店，並且還蠻多人推它們家的炸饅頭跟初鹿鮮奶茶！

個人炸雞餐(NT.129元)

內容有雞腿、雞翅、3塊小雞塊、薯條及一杯飲料，依價格來說接受度還挺高的，以女生份量來說，吃來算剛好，男生應該會稍嫌吃不飽。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse 授權提供 分享 facebook

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雞腿個頭不大，但要吃之前請你先把衛生紙準備好，它真的會讓你邊吃邊滴汁！一啃雞腿真的驚艷，外頭的麵衣簡直脆得不像話，而裡頭的雞腿肉非常嫩，肉汁真的還挺多的，尤其它的麵衣真的好酥好脆、又不會過份油膩。

雞翅也好吃，而且它們家用的胡椒鹽也蠻香的，有一股吮指的幸福感，只能說把這個當成下午茶來吃，很罪惡、可是超滿足。套餐裡面還有3塊小雞塊，真的很小，小塊歸小塊，但味道也很不錯

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初乳煉乳饅頭(NT.20元)

酥酥脆脆的炸饅頭，淋上煉乳多了淡淡奶香，還有一股甜味，IG上有人說這個超好吃，腦波弱的人立馬被生火，當然一定要點來吃吃看。

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滷肉飯(NT.30元)

第一次在炸雞店看到賣滷肉飯，這感覺未免也太妙！滷肉的份量給得不少，本身瘦肉較多、肥油較少，所以吃起來也不會太油膩而有負擔感。

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翔豪炸雞學苑 | FB

電話：03-4163882

店址：桃園市中壢區中山東路二段182號

營業時間：11：30 – 22：30

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