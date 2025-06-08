和平島夏日「299元入園4次」優惠開跑！最螢光藍小島美炸，登記再抽「日本雙人機票」
夏天來了，和平島地質公園也換上專屬的「藍色篇章」迎接旅人！從海面閃耀的螢光藍、深潛時的寧靜藍，到魚群游過的波光藍，這個夏天的和平島，邀你親自潛入探索屬於大海的多層次藍色驚喜。即日起推出限量3000張的「四季旅行票」，只要299元即可入園4次，還附贈導覽服務與50元消費抵用券，是最超值的夏日旅遊選擇！
購票還可參加「島迷吃吃喝喝」抽獎活動，有機會免費品嚐園區餐廳「享蒔物語」的海鮮料理、「岳岳島舖」招牌黑糖珍珠鮮奶茶等人氣美食。年底更將抽出沖繩雙人來回機票，完成票根實名登記即可參加。
此外，今夏最不容錯過的夜間盛事——《2025吾夜生活節 WooYeh Festival》將於6月13日至14日於和平島地質公園盛大登場。從夜晚8點嗨到隔天清晨5點，結合星空、光影與音樂的夢幻體驗，打造「夢島 Dream Island」氛圍。演出陣容包括宇宙人、陳珊妮、熊仔、告五人及多國表演者，現場更有露營、星空床區與派對水池等，帶來全感官的夜生活饗宴。
趁著夏日藍海與節奏，走進和平島，開啟屬於你的夏日藍色旅程！
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