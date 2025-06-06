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「2025誠品綠色生活節 X 北流LIVE音樂趴」6/7登場！還有戶外草坪搭配70攤環保選物市集，滿額再送洗衣膠囊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／誠品生活提供
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今夏台北最不容錯過的城市綠色派對──「2025誠品綠色生活節 X 北流音樂趴」將於6月7日至8日熱力登場！活動將於每日中午12點至晚上8點，在臺北流行音樂中心文化館與戶外草坪展開，邀請大家走出室內、擁抱陽光，一同感受結合音樂、風格市集與永續理念的初夏魅力旅程。

圖／誠品生活提供
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本屆亮點之一是首次延伸至文化館戶外草地，打造更寬廣、親近自然的場域空間。現場匯聚70間特色綠生活品牌攤位與10組音樂人LIVE演出，為夏日午後注入綠意與節奏，打造專屬台北的綠色音樂盛典。不僅有機會在草地上跟著音樂律動，更能在市集中發現天然保養、環保生活、美感選物等風格好物，宛如一場結合音樂節與綠色市集的城市綠旅行。

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活動期間（6月7日至8日）規劃多項限時優惠與好禮活動，鼓勵民眾以行動實踐綠色生活理念。民眾只要於「享綠生活派對」市集完成一項指定綠行動（如自備環保杯、參與環保品牌互動等），即可獲得1點集點，累積3點即可至服務台兌換精選綠生活好禮二選一，包括【清淨海】小蘇打抗菌洗衣膠囊乙份或【氺の尼泥研製所】限量版4.5cm招財貓乙份（款式隨機）。此外，單筆消費滿300元可獲贈【少少生活】有機甜橙液體馬賽皂50ml，消費滿800元則加碼贈送【髮基因】控油平衡露75ml，數量有限，送完為止。

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同時，凡於每日16:30前至文化館一樓售票櫃檯出示誠品或北流會員，即可享有展覽聯票限定優惠價350元（原價400元），包含「唱 我們的歌：流行音樂故事展」與「摩登時代：唱片轉動・流行誕生」兩大展覽，邀您一票暢遊台灣流行音樂的時代記憶。活動現場也設有服務台（攤位編號24），提供參與民眾即時協助與資訊諮詢，打造輕鬆又貼心的綠生活體驗。

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隨著永續旅行風潮興起，這場綠色生活派對不僅是一場音樂與市集的盛會，更是一場生活方式的提案。無論是綠色行動實踐者、音樂愛好者，還是風格選物迷，都能在這場派對中找到屬於自己的一方綠洲。更多活動詳情請見官方網站。

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2025誠品綠色生活節 X 北流音樂趴

日期｜2025.06.07 Sat.-6.08 Sun.

時間｜每日12:00-20:00

地點｜臺北流行音樂中心 文化館 Cultural Cube

主辦單位｜誠品生活 eslite spectrum、臺北流行音樂中心

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