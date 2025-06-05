奢華旅宿新地標！新北烏來「蘇卡利 漫活」頂級溫泉Villa 7月開幕　僅5間房、1泊3食亮點、房價搶先看

新北奢華旅宿新地標！ 新北烏來即將迎來全新頂級旅宿，由雲品國際打造、籌備近兩年的「蘇卡利‧漫活」溫泉 Villa Resort，宣布將於2025年7月1日正式開幕，並自即日起開放預訂。全館僅規劃5間客房與套房，每晚房價為18,088元＋15.5%起，提供雙人入住與一泊三食全包式服務，是今夏國內旅宿市場最受矚目的奢華新作。

烏來 蘇卡利 漫活。圖／雲品國際提供

2025全新「隱世奢旅」概念打造，僅5間客房坐擁紅河谷絕美溪景

烏來 蘇卡利 漫活。圖／雲品國際提供

「蘇卡利‧漫活」座落於烏來紅河谷，加九寮溪與南勢溪交會處，擁有依山傍水的絕美景致。旅宿名稱「蘇卡利」源自泰雅族語，體現與自然共生的哲學，主打隱世奢華與自然探索。全館僅有5間客房與套房，包括2間12.5坪的雙人客房「不朽」、「山盟」，與3間26坪起的獨棟Villa 套房「織」、「茶」、「岩」，每間皆以當地生態為靈感，融入石材、木材與竹子元素，展現山林靜謐之美。

烏來 蘇卡利 漫活。圖／雲品國際提供

烏來 蘇卡利 漫活。圖／雲品國際提供

一泊三食含迎賓下午茶與精緻晚餐 「無電視設計」遠離塵囂

烏來 蘇卡利 漫活。圖／雲品國際提供

入住「蘇卡利‧漫活」，可享受完整的一泊三食服務，包括入住當日下午茶、晚餐，以及翌日早餐，無需額外費用。為保留純粹自然體驗，所有房型皆不設電視，邀請旅人放慢步調，沉浸於山谷溪流的療癒聲響中。

烏來 蘇卡利 漫活。圖／雲品國際提供

房內配備精品規格 KARL LAGERFELD沐浴用品、Dyson吹風機一次到位

烏來 蘇卡利 漫活。圖／雲品國際提供

奢華住宿細節從備品即見講究，客房提供Marshall 馬歇爾藍牙音箱、Dyson 吹風機，以及時尚品牌卡爾拉格斐KARL LAGERFELD 沐浴用品，並配有mini bar 飲品無限享用，結合品味與舒適，打造極致放鬆的假期體驗。

烏來 蘇卡利 漫活。圖／雲品國際提供

「蘇卡利‧漫活」為雲品國際全新旅宿品牌「雲品 Collection」旗下首間委託經營旅宿，該平台未來將持續拓點，陸續在台中、台東、嘉義等地推出不同風格的 Villa Resort，結合在地文化與永續旅遊概念，重新定義國旅奢華風貌。