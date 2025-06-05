「燒肉不限時」598元吃到飽！「熊一燒肉」台大店再拚一波 「16種肉品、哈根達斯、自助吧」無限暢吃4.5小時

燒肉狂吃4.5小時！「熊一燒肉」台大店自推出不限時活動後即吸引顧客登門爽嗑，現在更加碼延長到7/31，每人598元起即享16種肉品、哈根達斯、啤酒及自助吧統統無限供應吃到飽。

熊一燒肉。圖／馬辣提供

上一波沒吃到還有機會！「熊一燒肉」台大店霸氣延長「燒肉不限時」活動，7/31前之週一至五，於當日11:30進店可享用餐至16:00，長達4.5小時的用餐時間，免趕時間、優雅愜意吃到下午。建議提前以電話或線上預約訂位喔。

圖／熊一頂級燒肉 粉絲俱樂部

圖／熊一頂級燒肉 粉絲俱樂部

圖／熊一頂級燒肉 粉絲俱樂部

另，台大店還有「學生專屬」優惠，凡憑台大、台科大、師大等校之學生證即享用餐95折，學生族快相揪烤起來！需注意的是，不限時和學生專屬活動限擇一使用；須同桌同消費方式，且以現金支付，更多詳情依店家公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

熊一頂級燒肉 台大店

地址：台北市大安區羅斯福路四段85號2F

電話：02-2362-0681