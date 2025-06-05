大直市場「600元換1000元買菜金」限時優惠3天！還可再抽現金3000元

逛市場是很幸福的事情！大直市場自治會推出「金星上將」優惠活動，限時3天於6月6日至6月8日盛大舉行。這場結合採購樂趣與超值優惠的夏日盛典，不僅為市民帶來豐富的在地食材，更以誘人的現金摸彩大獎，誠摯邀請讀者一同踏上這趟尋味之旅，感受市場的獨特魅力。

圖／大直市場自治會提供

此次活動的最大亮點之一，便是每日上午9時起限時推出的「600元換1000元買菜金」超狂優惠。消費者僅需支付600元，即可獲得價值1000元的買菜金，可在市場內各攤位自由選購至6月21日止。這項限時限量方案，旨在回饋廣大市民，提供更經濟實惠的採購選擇。每人限購一份，數量有限，敬請把握機會。

圖／大直市場自治會提供

不僅如此，凡購買買菜金者，更可額外獲贈一張現金摸彩券，參加6月21日（週六）上午11時舉行的現場現金抽獎活動。頭獎高達3000元現金，有機會在夏日採購增添一份意外驚喜。為確保得獎者權益，請務必於現場唱名三次內回應，以免向隅。希望這不僅是一場購物體驗，更是對在地消費者的誠摯回饋，期待每一位參與者都能滿載而歸。

圖／大直市場自治會提供

本次「金星上將」活動由大直市場自治會主辦，並獲台北市市場處指導，集結了市場內眾多知名得獎攤商共襄盛舉。包括春の蔬果、福家滴雞精、8號極品海鮮、曾餃子、禾豚屋、五記沙魚烟等，這些攤商將在活動期間提供豐富多樣的生鮮食材與特色美食，不僅能尋訪道地美味，更能體驗一場充滿人情味的夏日市集之旅。趕快揪團逛起來！