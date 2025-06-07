北海岸一日遊攻略！ 新北春季限定的「抹茶海岸」、美式鄉村風牛仔莊園、海景咖啡廳統統打包
想找北海岸一日遊行程卻只知道野柳？這篇小編親踩攻略，帶你走訪北海岸私藏景點＋美食＋海景咖啡廳，全程輕鬆好拍又好吃。從季節限定的老梅綠石槽、異國風情的牛仔莊園，到最療癒的芝蘭海上棧道與公雞咖啡，無論是IG打卡還是想遠離城市紛擾，這篇統統幫你規劃好，直接收藏出發！
新北景點推薦｜老梅綠石槽
春季限定的抹茶海岸
每年3到5月限定的抹茶海岸，真的超夢幻！綠油油的石槽一片片沿著海岸鋪展，像極了大自然鋪上去的地毯。其實這是火山岩加上海藻石蓴所構成的奇景，配上藍天與海浪，美到像風景明信片。
建議在退潮時來，才能更近距離觀賞到整片綠色地景，也別忘了留意腳下別踩到海藻以免破壞生態。
老梅綠石槽
地址：新北市石門區
費用：免費參觀
特色：季節限定海藻地景、火山岩溝槽地形
建議裝備：防滑鞋、防曬用品
停留時間建議：約 30 分鐘～1 小時
新北景點推薦｜牛仔莊園
美式鄉村風主題牧場餐廳
午餐小編選擇在三芝的牛仔莊園用餐，整個園區根本美式西部農場的縮影，紅白木屋、篷車、草地和馬兒，怎麼拍都像在國外！
莊園牛肉起司堡、肯瓊炸雞香料飯都獲得不少好評，老牛仔黑咖啡則用冰球慢慢釋放風味，還帶有淡淡麥芽香氣。這裡寵物也友善，非常適合家庭與毛孩來放風～
牛仔莊園
地址：新北市三芝區古庄108之1號
營業時間：每日 10:00–21:00
費用：低消約 NT$250～500/人
特色：美式牧場主題、寵物友善、超好拍裝潢
停留時間建議：約 1.5～2 小時
新北景點推薦｜芝蘭公園
最美的北海岸伸展台
吃飽走走，小編來到三芝的芝蘭公園，最出名的就是那條延伸進海的海上觀景平台。水藍色波浪長廊一路延伸57公尺，盡頭還有巨型婚戒裝置藝術，是情侶們超愛的打卡點。
這裡連接著淺水灣沙灘，散步、踏浪或靜靜看海都很適合，尤其傍晚夕陽灑下來的那一刻，美到說不出話。
芝蘭公園
地址：新北市三芝區淡金公路 & 大湖路
費用：免費參觀
特色：海上棧道、觀景平台、夕陽美拍地點
停留時間建議：約 30～45 分鐘
新北景點推薦｜公雞咖啡
海景第一排的復古系打卡點
最後一站，小編來到人氣爆棚的公雞咖啡。隱身在北勢子小路中的它沒有醒目的招牌，但一走進去就會被那海景與復古風裝潢收買。
手工布丁滑順濃郁、水果茶超大杯、酒釀咖啡還搭配芝麻湯圓，完全就是視覺與味覺雙重享受。吃著這些美食坐在海景第一排看夕陽，真的太值得了～
公雞咖啡
地址：新北市三芝區北勢子45-16號
營業時間：週四至週二 11:00–19:00（週三公休）
費用：約 NT$250～400/人
特色：無敵海景、特色甜點與飲品、復古裝潢
建議裝備：可攜寵、僅收現金
停留時間建議：約 1～2 小時
北海岸常見問題 FAQ
Q1：北海岸一日遊可以搭大眾運輸嗎？
A：可以！從淡水捷運站搭乘客運可抵達石門、三芝等區域，建議查好公車班次，行程安排上較彈性。
Q2：一日行程適合親子或毛孩同行嗎？
A：適合！牛仔莊園與公雞咖啡皆為寵物友善，芝蘭公園與老梅綠石槽也適合親子踏青。
Q3：哪個時段最適合拍攝老梅綠石槽？
A：建議於3～5月退潮時段造訪，陽光充足時拍出來的綠石槽最美。
結語
這條北海岸一日遊行程，不走觀光客路線，小編私心推薦給想慢下來、放空一下的你。從抹茶海岸一路玩到海景咖啡，無論是拍照、吃美食還是純放空，都能一次收集。下次休假，不如照著這篇來玩一趟吧！
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