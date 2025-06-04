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年度最大優惠！ 小火鍋霸主六扇門「新鍋買一送一」百店同慶 北投新門店打造最強「自助吧吃到飽」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／六扇門提供
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小資鍋控快衝一波！小火鍋霸主之稱的六扇門火鍋品牌再出招，不僅開出第二間分店、悄悄在台北北投插旗新門市！ 更將6月6日定為「六扇門日」，今年首度串聯全台百家門市，推出新品鍋「買一送一」超殺優惠，讓鍋迷一次爽吃又省荷包！

圖／六扇門提供
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以高CP值與豐富自助吧聞名的六扇門，今年特別將每年6月6日訂為品牌專屬的「六扇門日」，首度全台百家門市同步慶祝，6/6只要當天到門市點「蒜味嫩雞胸鍋」，直接送你一鍋，活動僅此一天。此次主打新鍋 高蛋白、低負擔，嚴選台灣在地雞胸肉，用蒜香獨門醃料醃得入味，肉質滑嫩又多汁，吃起來完全不乾柴，配上經典湯頭，好吃又健康，健身族也超推！

圖／六扇門提供
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北投人有福啦！繼中山店大受好評後，六扇門北市第二間門市選在北投「捷運明德站」旁開張試營運，更打造號稱「最強自助吧」，直接升級3大亮點，聯名飲品「蜜香豆奶」喝到飽，是吃鍋後的療癒神飲；懷舊零食「真魷味」餅乾，童年回憶大爆發；夏日限定「台式涼麵」也清爽上桌，就是要讓北市火鍋控吃得滿足又驚喜！

圖／六扇門提供
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圖／六扇門提供
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六扇門 北投懷德店

．營業時間：11:00 am - 23:00 pm

．店家電話：02-28286188

．店家地址：台北市北投區懷德街3-9號

6/6 新鍋買一送一活動

活動內容：6/6(五)於全台六扇門門市，至結帳櫃檯點購「蒜香嫩雞胸鍋」，即享內用新鍋買一送一。

注意事項：單筆消費限購一組，鍋物加購不適用優惠。買一送一品項限當下使用完畢，且不開放打包外帶，庫存以各店為主。

圖／六扇門提供
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買一送一 火鍋 吃到飽 北投 六扇門

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