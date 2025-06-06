東北部必追花海TOP1！隱身北宜公路仙境 滿坡藍紫花浪美炸

藍得沉靜、紫得優雅，每年五到六月，一場由繡球花主導的山野饗宴就在石牌縣界公園悄悄展開，讓這段北宜路線多了一道驚艷的自然風景線！





▲圖片來源：王智勇攝影





每年五到六月間，石牌縣界公園就像被施了魔法般，化身為繽紛絢麗的花海天堂。這裡地處新北坪林與宜蘭交界、北宜公路的至高點，是攝影愛好者與旅人們口耳相傳的賞花秘境。上萬朵藍紫色繡球花順著山坡一路鋪展，形成絕美的漸層花毯，讓人一走進就忍不住拿起相機，捕捉這片山林間的浪漫美景。

▲圖片來源：王智勇攝影





多層次花景構圖，張張都是桌布美照

石牌縣界公園的繡球花田以階梯式地形呈現，無論是從低處向上拍、或高處俯瞰全景，每個角度都能捕捉出截然不同的花景層次。沿著花田設置的步道行走，不妨選個角度以花為前景，搭配背後的山景與天空，自然形成宛如明信片般的畫面，輕鬆拍出氛圍感滿滿的寫真照。





▲圖片來源：王智勇攝影





▲圖片來源：王智勇攝影





新北與宜蘭的浪漫交界，一日小旅行首選

除了賞花，石牌縣界公園也是踏青散心的絕佳據點，鄰近的北宜公路沿線更有多個自然景點與在地美食可供順遊。不論是晨間來此捕捉花海清晨的水氣氤氳，或傍晚造訪享受夕陽與花景交織的溫柔色彩，石牌都是通往浪漫與療癒的一站。





▲圖片來源：王智勇攝影





根據賞花觀察，目前石牌縣界公園的繡球花已進入盛開期，預計花況可維持至六月底。由於花期較長，無論平日或假日前往都能欣賞到滿山花海，建議大家提早安排好行程，避開人潮高峰、輕鬆享受專屬於自己的拍照時光。記得遵守賞花規範，愛花也要護花，一起維護這片絕美景致！





▲圖片來源：王智勇攝影





【石牌縣界公園繡球花】

賞花地點：新北市坪林區頭城鎮北宜公路56.5km處

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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