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新北「賞螢勝地」平溪紫東社區 環境改善完工 打造友善綠色空間

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著名賞螢景點平溪區紫東社區，近期改善環境竣工。　圖：新北市政府農業局／提供
著名賞螢景點平溪區紫東社區，近期改善環境竣工。　圖：新北市政府農業局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市平溪區紫東社區是著名賞螢景點，考量賞螢環境安全，新北市政府農業局協助社區進行社區環境改善，改善工程融入自然環境，打造安全舒適的賞螢環境。目前正值螢火蟲爆發期，推薦金牌農村紫東社區，體驗自然之美。

平溪區外移人口漸增，平溪國小東勢分班於民國92年廢校。為留存社區共同回憶，由校友紫東社區發展協會理事長李明宏發起，藉由農村再生計畫，向教育局承租並逐年改善校區，改造後的廢校，不僅作為極危物種艷紅鹿子百合的復育據點，也是著名賞螢勝地。

新北市農業局協助紫東社區進行環境改善，考量社區長者行走不易，因此設置抿石子螢火蟲入口意象地坪，不僅美觀也更加安全。河道新設固床工以穩定河床，採用砌排塊石工法取代傳統混凝土工法，提升河床結構穩定性，並導入微水力發電系統，使社區能自給電力。另社區內賞螢步道，因配合螢火蟲生活環境，步道週邊較為濕暗。因此，農業局設置碎石固結步道階梯與仿木欄杆，使得遊客賞螢能更加安全，同時整體景觀設計以融入自然環境為目標，保留原有的地形特性與植被，減少人為破壞，打造一個友善且具教育意義的綠色空間。

▲紫東社區環境改善完工，打造為永續旅遊亮點。　圖：新北市政府農業局／提供
▲紫東社區環境改善完工，打造為永續旅遊亮點。　圖：新北市政府農業局／提供

座落在平溪區嶺腳車站附近的紫東社區盛產蜂蜜、珠蔥及山藥。紫東社區擁有得天獨厚的生態環境，為蜜蜂提供優質的生長條件。因此，這裡生產的蜂蜜品質優良。每年春天，紫東社區螢火蟲季總是吸引眾多遊客前來，欣賞點點螢光。紫東社區山林環繞林相豐富，水源豐沛純淨，孕育出多樣性的生態環境，尤其以蕨類植物與螢火蟲復育最具特色。

為確保生態環境永續發展，社區實施限額申請賞螢制度，僅開放事先報名的民眾入場，以提供優質且永續的賞螢體驗。另有水苔球 DIY 體驗，相關農村再生社區活動皆可透過「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗活動」網站了解、報名。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市／式」。

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