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碧潭水舞一騎來！ 水花火花煙花SHOW 光影水火的極致魅力

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
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05/24開幕之夜，首場300秒煙火在碧潭水面絢麗綻放，為水舞活動添上最夢幻的高潮場面。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
05/24開幕之夜，首場300秒煙火在碧潭水面絢麗綻放，為水舞活動添上最夢幻的高潮場面。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025碧潭水舞季」已於05/24晚間盛大開幕，首次以「水火同源」為主題，融合火焰特效、高空水柱、聲光燈影，打造碧潭水域夏夜最震撼的視覺盛宴。活動自即日起至07/06止，連續44天，每晚共6場水舞展演，還有限定的驚喜煙火秀，邀請大家一起「樂享碧潭」，感受光影水火的極致魅力。

▲碧潭水舞季熱鬧登場，新北市府加碼文化導覽、親子市集、運動體驗等多元活動，白天玩不停，夜晚賞水舞，歡迎來碧潭享受夏日精彩。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲碧潭水舞季熱鬧登場，新北市府加碼文化導覽、親子市集、運動體驗等多元活動，白天玩不停，夜晚賞水舞，歡迎來碧潭享受夏日精彩。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

▲「鈴極限表演團」帶來炫目的夜光扯鈴演出，結合光影與極限特技為碧潭水舞季揭開精彩序幕。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「鈴極限表演團」帶來炫目的夜光扯鈴演出，結合光影與極限特技為碧潭水舞季揭開精彩序幕。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

當日開場由極限特技團隊「鈴極限」夜光扯鈴秀揭幕，緊接著，由市長與貴賓踩動特製「轉動騎激」裝置，伴隨倒數聲音與觀眾歡呼，啟動主舞台水火交融的開幕演出，炙熱火焰與飛濺水柱同步噴發，象徵「2025碧潭水舞」正式登場！

▲假日期間限定的「轉動騎激」互動體驗，讓民眾騎乘特製腳踏車控制水柱高度，是親子同樂的熱門設施。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲假日期間限定的「轉動騎激」互動體驗，讓民眾騎乘特製腳踏車控制水柱高度，是親子同樂的熱門設施。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市市長侯友宜參與碧潭水舞開幕式表示，碧潭水舞已連續舉辦10年，深受大小朋友喜愛，今年特別創新打造「水火共舞」的震撼感官饗宴，並推出結合運動精神的「轉動騎激」互動式體驗裝置，只要在假日踩踏「轉動騎激」裝置，就能激起最高6米水柱，創造專屬個人的水舞秀，兼具趣味與創意，更呼應今年登場的「2025雙北世界壯年運動會」。

▲水舞展演自每日18時30分起，每半小時一場，六場演出精采不間斷，搭配節奏感十足的音樂與水柱變化，成為夏夜碧潭最吸睛的節目。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲水舞展演自每日18時30分起，每半小時一場，六場演出精采不間斷，搭配節奏感十足的音樂與水柱變化，成為夏夜碧潭最吸睛的節目。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

碧潭水舞每日18:30~21:00，每半小時展演一次，每場5分鐘，結合炙熱火焰特效、多彩燈光與炫麗投影，營造出水火交融、聲光共舞的奇幻場景，帶來震撼感官的視覺與聽覺雙重饗宴。05/24首場煙火秀於19:05準時施放，300秒高空煙火照亮整個新店溪，為碧潭夜晚增添璀璨星火。

06/04、06/18與07/05還有3場限定煙火，精彩可期。接下來，今年8月將迎來本府漁業及漁港事業管理處辦理的「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」，屆時淡水河畔也將有絢爛煙火華麗綻放，點亮夏夜星空，請大家拭目以待！

活動期間，水舞展演區前草坡打造如彩色星空般的光環境，每晚展演前1分鐘將轉換為螢火蟲燈效，營造如夢似幻氛圍。端午連假將舉辦「端午享樂市集」，05/31更邀請《全台唯一女子火舞團－彤之燁火舞集》與發條娃娃表演藝術團隊帶來精采演出，結合武術與民俗技藝，以火焰之舞展現力與美的極致魅力，為碧潭夜晚注入熱情與動感，獨具風格的演出絕對不能錯過。

此外，每週六推出與新北市文史學會合作策劃的在地主題導覽活動，包含「碧潭右岸水文化歷史巡禮」與「碧潭左岸和美山水線步道」2條路線，帶領深入了解碧潭的歷史與自然之美。此外，市府各局處在碧潭水舞活動期間也推出許多主題活動，今夏就來碧潭，賞水舞、逛市集、玩導覽，一起感受新北最有感的聲光震撼與城市魅力！

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