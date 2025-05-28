碧潭水舞一騎來！ 水花火花煙花SHOW 光影水火的極致魅力
【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025碧潭水舞季」已於05/24晚間盛大開幕，首次以「水火同源」為主題，融合火焰特效、高空水柱、聲光燈影，打造碧潭水域夏夜最震撼的視覺盛宴。活動自即日起至07/06止，連續44天，每晚共6場水舞展演，還有限定的驚喜煙火秀，邀請大家一起「樂享碧潭」，感受光影水火的極致魅力。
當日開場由極限特技團隊「鈴極限」夜光扯鈴秀揭幕，緊接著，由市長與貴賓踩動特製「轉動騎激」裝置，伴隨倒數聲音與觀眾歡呼，啟動主舞台水火交融的開幕演出，炙熱火焰與飛濺水柱同步噴發，象徵「2025碧潭水舞」正式登場！
新北市市長侯友宜參與碧潭水舞開幕式表示，碧潭水舞已連續舉辦10年，深受大小朋友喜愛，今年特別創新打造「水火共舞」的震撼感官饗宴，並推出結合運動精神的「轉動騎激」互動式體驗裝置，只要在假日踩踏「轉動騎激」裝置，就能激起最高6米水柱，創造專屬個人的水舞秀，兼具趣味與創意，更呼應今年登場的「2025雙北世界壯年運動會」。
碧潭水舞每日18:30~21:00，每半小時展演一次，每場5分鐘，結合炙熱火焰特效、多彩燈光與炫麗投影，營造出水火交融、聲光共舞的奇幻場景，帶來震撼感官的視覺與聽覺雙重饗宴。05/24首場煙火秀於19:05準時施放，300秒高空煙火照亮整個新店溪，為碧潭夜晚增添璀璨星火。
06/04、06/18與07/05還有3場限定煙火，精彩可期。接下來，今年8月將迎來本府漁業及漁港事業管理處辦理的「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」，屆時淡水河畔也將有絢爛煙火華麗綻放，點亮夏夜星空，請大家拭目以待！
活動期間，水舞展演區前草坡打造如彩色星空般的光環境，每晚展演前1分鐘將轉換為螢火蟲燈效，營造如夢似幻氛圍。端午連假將舉辦「端午享樂市集」，05/31更邀請《全台唯一女子火舞團－彤之燁火舞集》與發條娃娃表演藝術團隊帶來精采演出，結合武術與民俗技藝，以火焰之舞展現力與美的極致魅力，為碧潭夜晚注入熱情與動感，獨具風格的演出絕對不能錯過。
此外，每週六推出與新北市文史學會合作策劃的在地主題導覽活動，包含「碧潭右岸水文化歷史巡禮」與「碧潭左岸和美山水線步道」2條路線，帶領深入了解碧潭的歷史與自然之美。此外，市府各局處在碧潭水舞活動期間也推出許多主題活動，今夏就來碧潭，賞水舞、逛市集、玩導覽，一起感受新北最有感的聲光震撼與城市魅力！
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言