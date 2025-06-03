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南機場夜市必吃美食！在地人也甘願排隊的銅板美味

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
南機場夜市。 圖／FunTime小編群
南機場夜市。 圖／FunTime小編群

【FunTime小編群】南機場夜市位於台北市萬華區，相較於大名鼎鼎的饒河夜市和士林觀光夜市，南機場夜市的來客組成主要為附近居民，可說是在地人的廚房，即便規模較小，隱藏其中的美食卻不計其數。說到南機場夜市美食，除了每到冬天便大排長龍的草莓麻糬，你還知道什麼呢？以下是小編的口袋名單分享，一起看下去吧！

地址：台北市中正區中華路二段307巷

交通：於捷運龍山寺站轉乘藍29、中山幹線、204、20號公車至南機場公寓站，步行約2分鐘抵達

阿男麻油雞

阿男麻油雞。 圖／FunTime小編群
阿男麻油雞。 圖／FunTime小編群

阿男麻油雞每到冬天便會大排長龍，其中人人必點的招牌是麻油雞腿湯，金黃色的湯底中帶著淡淡酒香和麻油的香氣，提味的同時又不至於太過搶戲，自己喝完一整碗也不會感到負擔！小編私心推薦搭配麻油麵線一起食用，將麻油麵線泡進湯裡吸收精華，再大口塞進嘴巴，實在是太享受了！

小編推薦：麻油雞腿湯$170／麻油麵線$25

營業時間：17:00-23:00（週一公休）

山內雞肉飯

山內雞肉飯。 圖／FunTime小編群
山內雞肉飯。 圖／FunTime小編群

位於夜市門口的山內雞肉飯曾榮獲米其林必比登推薦，因此也是南機場夜市的一大紅人，經過小編本人實際走訪品嚐後，完全贊同評審們的決定，雞肉軟嫩且帶有嚼勁，就像現宰的一樣，唯一美中不足的是雞腿飯中的米飯偏軟爛，不過瑕不掩瑜，大家來南機場還是要進去吃一盤肉再走！

小編推薦：山內雞腿飯$130

營業時間：11:00-21:00（週六公休）

來來水餃

來來水餃。 圖／FunTime小編群
來來水餃。 圖／FunTime小編群

眷村味的來來水餃，從桿皮、包餡再到下水煮熟，水餃的一生都在現場手工製作，毋庸置疑主打一個新鮮，小編點的是招牌豬肉高麗菜水餃，餃皮厚薄適中、內餡飽滿，入口後可以感受到麵皮的香氣，整體清爽不膩，一次吃十顆都沒問題！

小編推薦：豬肉大白菜水餃$90／10粒

營業時間：17:00-23:00

無名手推車燒餅

無名手推車燒餅。 圖／FunTime小編群
無名手推車燒餅。 圖／FunTime小編群

位於南機場夜市尾巴的無名手推車燒餅同樣榮獲了米其林必比登推薦，老闆直接將餅皮放在傳統烤爐上烤，散發出炭烤香氣，店家僅僅販售四款古早味餅食，分別是長燒餅、鹹酥餅、紅豆餅、甜酥餅，全部均一價15元，價錢超佛～不過燒餅一批一批製作較花時間，有規定每人限購20個喔！

小編推薦：甜酥餅$15

營業時間：17:00-20:30（週三公休）

延伸閱讀>>【南機場夜市美食】排隊也要吃！南機場7間必吃推薦

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