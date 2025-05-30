看得見台北101！ 看球賽、演唱會就住「台北大巨蛋」附近必住飯店清單

【FunTime小編群】去台北大巨蛋看球賽or演唱會夜歸，住宿怎麼辦？不用擔心～小編整理了鄰近台北大巨蛋的住宿，從平價到精緻都有，不論是小資、追星、出差或者是家族旅行，這篇文章都能幫你找到最理想的住宿，一起來看看吧！

怡品商旅

#台北101景觀房 #獨旅友善，單人房也能安心入住

怡品商旅。 圖／agoda

怡品商旅。 圖／agoda

怡品商旅位於忠孝敦化與忠孝復興站之間，距台北大巨蛋僅1站的捷運，且地點鄰近東區商圈，在購物和美食上有相當豐富的選擇。這間飯店最特別的是，提供在台北少見的單人房，讓獨旅的人也能安心入住，與親友同行的話，也可以選擇視野極佳的101景觀房！另外，怡品商旅的景觀雙人房一晚只要$3,200起，這樣的美景，再加上划算價格，絕對是物超所值！（推薦給你：這些飯店也能看到台北101！跨年煙火躺著看！）

到台北大巨蛋的時間：

1.捷運：步行5分鐘至忠孝敦化站，搭乘1站捷運，總路程約9分鐘

2.步行：約17分鐘

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號14樓

洛碁大飯店-忠孝館

#捷運1站到台北大巨蛋 #大坪數房型

洛碁大飯店-忠孝館。 圖／agoda

洛碁大飯店-忠孝館。 圖／agoda

洛碁大飯店是連鎖商務旅店，其中的忠孝館鄰近東區商圈，可以搭捷運1站或選擇步行前往台北大巨蛋。洛碁大飯店的特色在於不論是哪一種房型空間都非常寬敞，和親朋好友共同出遊也不用擔心房間太小！在如此熱鬧壅擠的地段卻能享有大空間的住宿，是不是很吸引人呢？

到台北大巨蛋的時間：

1.捷運：步行5分鐘至忠孝敦化站，搭乘1站捷運，總路程約9分鐘

2.步行：約13分鐘

訂房網評價：8.7/10(agoda)

地址：台北市大安區忠孝東路四段180號

國聯大飯店

#2024全新裝潢 #走路5分鐘到台北大巨蛋

國聯大飯店。 圖／agoda

國聯大飯店。 圖／agoda

國聯大飯店位於台北大巨蛋走路約5分鐘的路程，對來看球賽或是演唱會的旅客來說都超方便！而且，這間知名的老字號飯店，於2024年進行全新改裝，設備全面升級，讓旅客能享受更舒適的住宿體驗。此外，國聯大飯店最具特色的就是他們的「煙火房」，部分房型免出房門就可以直接看到台北101、國父紀念館等知名地標，是不是超享受的呢？（推薦給你：走路就到捷運站！台北10+捷運站附近住宿推薦）

到台北大巨蛋的時間：步行約5分鐘

訂房網評價：8.2/10(agoda)

地址：台北市大安區光復南路200號

艾爾行旅

#商務人士&旅客的高CP值選擇

艾爾行旅。 圖／agoda

艾爾行旅。 圖／agoda

艾爾行旅是許多商務人士會選擇的飯店，地點極為優越，不僅鄰近東區商圈，也位於捷運忠孝復興站和忠孝敦化站之間，對於往返台北大巨蛋的旅客可以順道逛街或品嚐美食。而除了地理位置之外，艾爾行旅最吸引人的就是它的價格了，雙人房一晚只要$1,500起且包含早餐，在東區商圈能有這樣的價位，絕對CP值超高！

到台北大巨蛋的時間：

1.捷運：步行5分鐘至忠孝敦化站，搭乘1站捷運，總路程約9分鐘

2.步行：約17分鐘

訂房網評價：8.7/10(agoda)

地址：台北市大安區忠孝東路四段87號7樓

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