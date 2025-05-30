與海共舞！ 長榮桂冠酒店(基隆)　在城市中心擁抱山海美景

【文：孔婕瑀，圖：長榮桂冠酒店（基隆）】

當晨曦灑落海面，波光粼粼映入窗前，長榮桂冠酒店以無敵海景迎接每一位旅人。座落於基隆港畔，居高臨下的視野，將港口的繁華與大海的遼闊盡收眼底。夜幕低垂時，燈火點點與海天一線交織成如詩畫卷，彷彿置身靜謐的夢境。這裡不只是住宿，更是一場與海共舞的感官饗宴。唯有基隆長榮桂冠酒店，能在城市中心，擁抱專屬於海洋的浪漫與壯闊。





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長榮桂冠酒店（基隆）矗立於基隆港灣最璀璨的視角，是北海岸最具代表性的國際級連鎖飯店。優雅的歐式建築設計，與蝶客花園、基隆塔及主普壇等地標相互輝映，共同勾勒出港都的獨特風情。酒店距離基隆車站僅3分鐘車程，步行片刻即可探索麗都蝶客花園、海洋廣場與國門廣場，地理位置極為優越，串聯城市與海洋的節奏。身為基隆市即將榮獲銀級環保旅館認證的先驅飯店，長榮桂冠不僅展現對永續環境的承諾，更是郵輪旅客抵達基隆時最先映入眼簾的港灣地標。旅人們最愛登高遠眺，在郵輪轉身出港的瞬間，捕捉那壯觀又浪漫的畫面，為旅程寫下難以忘懷的篇章。





吃喝玩樂零距離，輕鬆暢遊港都周邊19樓

登上長榮桂冠酒店（基隆）制高點的景觀咖啡廳，三面落地窗迎來遼闊視野，將湛藍港灣、翠綠山巒與波光粼粼的海面一覽無遺。白天可見郵輪悠遊入港，夜晚則有燈火映海的夢幻景致，宛如置身山海交會的畫中世界。主廚精選四季時令食材，打造出現切牛排、現沖牛肉湯、現烤紅蝦與鮮美海鮮湯等多道饕客必點美饌，讓每一口都是山海間的極致味覺饗宴。用餐後，不妨悠閒前往鄰近的海科館、正濱漁港彩色屋、潮境公園等網美景點，沿途拍照、散步，在日光與海風中細細感受基隆獨有的風景與慢生活的魅力。

About 菁鑽聯盟

由全台十二家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。現有菁鑽聯盟成員包括北臺灣的長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），中臺灣的泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林)，南臺灣的長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），東臺灣的麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），以及提供全臺灣短期汽車租賃服務的格上租車。





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