點亮基隆奇幻夜！嶼海方舟啟航 八斗子港沉浸式展覽免費玩

從深藍出發，踏上光影與生命交織的嶼海旅程！基隆八斗子港變身夢幻「嶼海方舟」，不論白天感受自然探索，或夜晚被燈光秀療癒，這是一場你從未體驗過的海洋科技互動冒險！





▲圖片來源：基隆市文化觀光局FB





你是否曾幻想過，成為一位可以創造海洋未來的旅人？這一切在基隆的《嶼海方舟 ArkOS KEELUNG》正式實現！活動於5月16日至6月30日，限在八斗定子漁港碧砂泊區展出，平假日皆開放免費入場，邀請全民搭上方舟、共遊海洋時空。展覽以「穿越海底 → 突破水平面 → 登陸島嶼」為主軸，透過手機互動裝置，觀眾能在展區中探索基隆的自然環境，養成專屬的虛擬海洋生物，並參與結局式燈光展演，成為生態旅程的一份子。每一層展區都充滿驚喜與知識，從體驗中認識、想像並重塑我們對海洋的理解。





▲圖片來源：基隆市文化觀光局FB





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夜晚限定「嶼光共舞」，海港變身光影劇場

傍晚時分，當天色轉暗，嶼海方舟即刻化身為一座流動的光影舞台。《嶼光共舞》燈光秀展演不只是視覺享受，更是參與者共同創造的互動饗宴——展覽結尾匯聚所有旅人力量，共同點亮海洋未來的奇幻藍圖，令人感動滿滿！不論是白天前來體驗科技與海洋的連結，還是夜晚欣賞浪漫燈海，每一刻都值得用相機記錄。主辦單位也貼心提醒，白天參觀務必注意防曬與補水，而夜間觀賞則更能感受燈光秀的沉浸魅力。





▲圖片來源：基隆市文化觀光局FB





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重拾童心，旋轉木馬為旅程畫下祝福句點

想讓這場旅程留下圓滿記憶？那你絕不能錯過活動現場的36人座旋轉木馬！象徵「再啟」與「新生」的設計，搭乘時如同啟動下一段人生航程，無論是情侶、親子、好友，都是打卡合照的絕佳舞台，浪漫指數破表！現場不只有互動科技與藝術結合的展覽內容，還有滿滿療癒系氛圍。打開手機、點燃感官、登上方舟，這趟充滿幻想與知識的嶼海之旅，保證讓你收穫滿滿、回味無窮。





▲圖片來源：基隆市文化觀光局FB





《嶼海方舟 ArkOS KEELUNG》在活動期間於每週五到週日正式開放，平日為16:00至20:00，假日延長至12:00至21:00，歡迎民眾自由參觀。無論你是海洋迷、親子族、藝術攝影愛好者，這場結合自然、科技、藝術的展覽，就是你這個初夏最不容錯過的文化冒險！





▲圖片來源：基隆市文化觀光局FB





【嶼海方舟 ArkOS KEELUNG】

活動期間：5月16日至6月30日

開放時間：每週五到週日（平日為16:00－20:00，假日12:00－21:00）

活動地點：八斗子漁港碧砂泊區

※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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