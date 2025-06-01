台北東區新開早午餐！韓系風格超好拍 肉控必點「嫩煎雞腿排」厚度有誠意
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♥At.First_More 早寓♥是東區人氣早午餐店At.First 早寓的二店，地點位於仁愛路四段巷弄間，距離本店不遠，但空間相對寬敞舒適許多，從捷運忠孝敦化站步行過來大約7分鐘左右。
這裡和本店一樣也是寵物友善，帶毛小孩來也能自在用餐，提供豐富且選擇多樣化的的西式早午餐。這次和好姊妹們在這裡約會，韓系風格清爽典雅不僅可以輕鬆拍出韓風美照，還可以品嘗美食真是太完美！很適合周末慵懶的早晨睡晚晚再來飽餐一頓！
♥At.First_More早寓♥
位置：106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號1F
聯絡電話：02 27119011
營業時間：平日11:00-21:00 周末:星期日10:00-21:00
最後點餐：20:10，用餐時間限制兩小時
交通方式：捷運忠孝敦化站3號出口步行約7分鐘
低消：NT200/每人
google地圖參考
♥At.First_More早寓♥位於大安區仁愛路四段巷弄間，純白外觀走過路過想不注意到也難。
外面的等候區上方特地做了遮雨棚架，萬一下雨也可以在此稍作等候，假日用餐建議可以先線上訂位，才不用等太久。
等待時也可以先參考他們家的菜色有哪些～
進門處就是帶有清新韓風的開放式櫃台。
不僅乾淨明亮還有綠意植栽妝點，看起來就很賞心悅目阿！！！
這區主要是準備飲品，冰箱可以看到滿滿新鮮蔬果，就連牛奶都是使用比較好的水沙連鮮乳，不難看出店家在食材方面的用心程度。
二店目前是新開幕試營運，所以有好玩的扭蛋機活動，只要消費金額滿一千塊就可以玩，有機會抽中消費金額現抵$10～200的優惠 。
餐廳內座位還不少，從兩人、四人到長形多人桌都有。
無論是情侶、朋友或是家庭聚餐都能找到合適的座位區。
很喜歡他們家的質感設計，沒有過多的浮誇擺飾，給人很舒適的用餐氛圍。
店內除了提供免費WIFI
吧台區還有提供插座，想來這裡邊工作邊享用美食也很適合喔。
帶毛小孩的朋友也不用擔心，有專屬座位提供給你們，還可以告知工作人員索取寵物專屬的嫩蛋，寵物友善就是必須大大讚許！
順帶一提，這裡的廁所還有適合小朋友的小馬桶，也有提供兒童座椅，不僅是寵物友善，也是親子友善喔！
在店內用餐不額外收服務費，餐具水杯調味料都請自行取用。
醬料區種類不少～使用完請記得再放回原處喔！
飲用水不是一整壺而是過濾水直接裝這點也很加分，其實我還蠻怕那種一整壺不知道放多久的水，這樣感覺新鮮多了，哈哈哈哈哈。
除了經典的早午餐，另外也有提供燉飯、義大利麵、甜點等選擇，餐點價位從$200~600之間不等，當月壽星本人可以享用餐9折優惠喔！！！
必須說♥At.First_More 早寓♥的早午餐份量都還蠻實在的。
女孩們若是小鳥胃的話建議和朋友一起吃才不會浪費～接下來就來看看我們這天吃了什麼好料吧！！！
初.布雷斯特Honey Bread法式職人手作吐司 $380
點早午餐就會附一杯新鮮無添加果汁，是完全不加一滴水的香醇蔬果汁，非常好喝耶！！！若是想加購 飲品的話可折抵$20。
黃金脆薯外酥內綿密，一根接一根的很涮嘴。
厚切火腿和德式香腸鹹香多汁，剛好滿足肉肉控的胃。
早午餐會附上一碗膳食纖維沙拉，裝在小玻璃杯裡精緻可愛。
醬汁有義式油醋醬或經典羅馬凱薩醬可以二選一
油醋醬清爽酸甜，搭配爽脆生菜開胃又營養均衡。
小菲自己則是比較喜歡濃郁且奶香四溢的凱薩醬。
法式吐司裹滿蛋液，雙面煎到金黃上色再撒上雪白糖粉。
單吃就已經香氣迷人柔軟細緻，喜歡甜一些的可以再淋上楓糖漿，口感會更加濕潤香甜。
托斯卡尼Plus+嫩煎雞腿排早午餐 $480
嫩煎雞腿排煎到表面金黃上色之後撒上香料增添香氣。
微辣鹹香又多汁，雞腿排厚度有誠意，咬下去相當Juicy也很讓人喜歡！
喜歡優格的朋友也可另外加價$50升級希臘蜂蜜優格杯。
迷迭香檸蟹肉玉子燒歐姆蛋 $400
千層可頌光看就覺得很厲害，實際吃起來也是相當的酥香，已經貼心切開可以選擇把歐姆蛋夾進可頌裡一起吃，或是單吃都非常可以。
玉子燒歐姆蛋軟嫩蓬鬆。
把上方的蟹肉棒撥開之後，才發現底下居然有一整排的蟹管肉阿！！！！真是太讓人驚喜了，哈哈哈。
滑嫩蛋包裡有著滿滿的邪惡起司，趁熱切開還會有牽絲太幸福！！！入口蛋香滿溢，搭配調味蟹肉更是有著濃郁海味，好好吃喔！！！
More and more 早寓2.0牛排班尼迪克蛋 $490
身為肉肉控最愛的當然就是有牛排為主角的早午餐！
然後這ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的班尼迪克但上面居然有食用金箔！！是不是太奢華了點！！！
用叉子輕劃金黃蛋液汨汨流出，可以和底下的酸麵包以及烤到恰到好處的粉嫩牛排一起入口。
風味層次極佳也很好的滿足了貪吃的味蕾。
飲品部分我們點了四款不一樣的飲料，左手邊的鍋煮熟成奶茶濃郁香甜，茶香迷人。
訣愛紅心芭樂梅子氣泡飲酸甜沁脾冰涼涼的很適合炎熱的夏天。
宇治抹茶那堤不是大人味的苦澀，奶香夠味順口不死甜~我家球哥肯定也會愛慘。
凡爾賽玫瑰海鹽拿鐵則是小菲的最愛，玫瑰香氣高雅拿鐵香醇濃郁，超級好喝非常推薦阿！！！
很開心在東區又發現了一間很適合姊妹們一起吃早午餐的咖啡廳，份量有誠意，餐點品質也很不錯，重點還是親子友善和寵物友善的優質店家，推薦給你們囉！！
At.First_More早寓
地址：106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號1F
聯絡電話：02 27119011
營業時間：平日11:00-21:00 周末:星期日10:00-21:00
最後點餐：20:10,用餐時間限制兩小時
交通方式：捷運忠孝敦化站3號出口步行約7分鐘
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