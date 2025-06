台北東區新開早午餐！韓系風格超好拍 肉控必點「嫩煎雞腿排」厚度有誠意

東區早午餐推薦/東區聚餐下午茶推薦

♥At.First_More 早寓♥是東區人氣早午餐店At.First 早寓的二店,地點位於仁愛路四段巷弄間,距離本店不遠,但空間相對寬敞舒適許多,從捷運忠孝敦化站步行過來大約7分鐘左右。

這裡和本店一樣也是寵物友善,帶毛小孩來也能自在用餐,提供豐富且選擇多樣化的的西式早午餐。這次和好姊妹們在這裡約會,韓系風格清爽典雅不僅可以輕鬆拍出韓風美照,還可以品嘗美食真是太完美!很適合周末慵懶的早晨睡晚晚再來飽餐一頓!

♥At.First_More早寓♥

位置:106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號1F

聯絡電話:02 27119011

營業時間:平日11:00-21:00 周末:星期日10:00-21:00

最後點餐:20:10,用餐時間限制兩小時

交通方式:捷運忠孝敦化站3號出口步行約7分鐘

低消:NT200/每人

google地圖參考

♥At.First_More早寓♥位於大安區仁愛路四段巷弄間,純白外觀走過路過想不注意到也難。

外面的等候區上方特地做了遮雨棚架,萬一下雨也可以在此稍作等候,假日用餐建議可以先線上訂位,才不用等太久。

等待時也可以先參考他們家的菜色有哪些~

進門處就是帶有清新韓風的開放式櫃台。

不僅乾淨明亮還有綠意植栽妝點,看起來就很賞心悅目阿!!!

這區主要是準備飲品,冰箱可以看到滿滿新鮮蔬果,就連牛奶都是使用比較好的水沙連鮮乳,不難看出店家在食材方面的用心程度。

二店目前是新開幕試營運,所以有好玩的扭蛋機活動,只要消費金額滿一千塊就可以玩,有機會抽中消費金額現抵$10~200的優惠 。

餐廳內座位還不少,從兩人、四人到長形多人桌都有。

無論是情侶、朋友或是家庭聚餐都能找到合適的座位區。

很喜歡他們家的質感設計,沒有過多的浮誇擺飾,給人很舒適的用餐氛圍。

店內除了提供免費WIFI

吧台區還有提供插座,想來這裡邊工作邊享用美食也很適合喔。

帶毛小孩的朋友也不用擔心,有專屬座位提供給你們,還可以告知工作人員索取寵物專屬的嫩蛋,寵物友善就是必須大大讚許!

順帶一提,這裡的廁所還有適合小朋友的小馬桶,也有提供兒童座椅,不僅是寵物友善,也是親子友善喔!

在店內用餐不額外收服務費,餐具水杯調味料都請自行取用。

醬料區種類不少~使用完請記得再放回原處喔!

飲用水不是一整壺而是過濾水直接裝這點也很加分,其實我還蠻怕那種一整壺不知道放多久的水,這樣感覺新鮮多了,哈哈哈哈哈。

除了經典的早午餐,另外也有提供燉飯、義大利麵、甜點等選擇,餐點價位從$200~600之間不等,當月壽星本人可以享用餐9折優惠喔!!!

必須說♥At.First_More 早寓♥的早午餐份量都還蠻實在的。

女孩們若是小鳥胃的話建議和朋友一起吃才不會浪費~接下來就來看看我們這天吃了什麼好料吧!!!

初.布雷斯特Honey Bread法式職人手作吐司 $380

點早午餐就會附一杯新鮮無添加果汁,是完全不加一滴水的香醇蔬果汁,非常好喝耶!!!若是想加購 飲品的話可折抵$20。

黃金脆薯外酥內綿密,一根接一根的很涮嘴。

厚切火腿和德式香腸鹹香多汁,剛好滿足肉肉控的胃。

早午餐會附上一碗膳食纖維沙拉,裝在小玻璃杯裡精緻可愛。

醬汁有義式油醋醬或經典羅馬凱薩醬可以二選一

油醋醬清爽酸甜,搭配爽脆生菜開胃又營養均衡。

小菲自己則是比較喜歡濃郁且奶香四溢的凱薩醬。

法式吐司裹滿蛋液,雙面煎到金黃上色再撒上雪白糖粉。

單吃就已經香氣迷人柔軟細緻,喜歡甜一些的可以再淋上楓糖漿,口感會更加濕潤香甜。

托斯卡尼Plus+嫩煎雞腿排早午餐 $480

嫩煎雞腿排煎到表面金黃上色之後撒上香料增添香氣。

微辣鹹香又多汁,雞腿排厚度有誠意,咬下去相當Juicy也很讓人喜歡!

喜歡優格的朋友也可另外加價$50升級希臘蜂蜜優格杯。

迷迭香檸蟹肉玉子燒歐姆蛋 $400

千層可頌光看就覺得很厲害,實際吃起來也是相當的酥香,已經貼心切開可以選擇把歐姆蛋夾進可頌裡一起吃,或是單吃都非常可以。

玉子燒歐姆蛋軟嫩蓬鬆。

把上方的蟹肉棒撥開之後,才發現底下居然有一整排的蟹管肉阿!!!!真是太讓人驚喜了,哈哈哈。

滑嫩蛋包裡有著滿滿的邪惡起司,趁熱切開還會有牽絲太幸福!!!入口蛋香滿溢,搭配調味蟹肉更是有著濃郁海味,好好吃喔!!!

More and more 早寓2.0牛排班尼迪克蛋 $490

身為肉肉控最愛的當然就是有牛排為主角的早午餐!

然後這ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的班尼迪克但上面居然有食用金箔!!是不是太奢華了點!!!

用叉子輕劃金黃蛋液汨汨流出,可以和底下的酸麵包以及烤到恰到好處的粉嫩牛排一起入口。

風味層次極佳也很好的滿足了貪吃的味蕾。

飲品部分我們點了四款不一樣的飲料,左手邊的鍋煮熟成奶茶濃郁香甜,茶香迷人。

訣愛紅心芭樂梅子氣泡飲酸甜沁脾冰涼涼的很適合炎熱的夏天。

宇治抹茶那堤不是大人味的苦澀,奶香夠味順口不死甜~我家球哥肯定也會愛慘。

凡爾賽玫瑰海鹽拿鐵則是小菲的最愛,玫瑰香氣高雅拿鐵香醇濃郁,超級好喝非常推薦阿!!!

很開心在東區又發現了一間很適合姊妹們一起吃早午餐的咖啡廳,份量有誠意,餐點品質也很不錯,重點還是親子友善和寵物友善的優質店家,推薦給你們囉!!

At.First_More早寓

地址:106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號1F

聯絡電話:02 27119011

營業時間:平日11:00-21:00 周末:星期日10:00-21:00

最後點餐:20:10,用餐時間限制兩小時

交通方式:捷運忠孝敦化站3號出口步行約7分鐘

低消:NT200/每人

文章來源:加小菲愛碎碎唸 FB:加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食資訊,請追蹤按讚「udn走跳世界」