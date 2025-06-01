一試成主顧！ 台北捷運美食「雞老闆桶仔雞景美店」經濟又實惠 當月壽星免費送桶仔雞，學生吃雞優惠半價399元

鮮嫩、入味又可口的「桶仔雞」一直是許多饕客們的最愛（這幾年也變成許多外國觀光客來台必吃的美食之一），但印象中好像這類的餐廳都是開在比較郊區一點的鄉鎮，如果是住在台北市之類的大城市的話感覺比較難吃得到⋯⋯不過今天要跟你們分享的「雞老闆桶仔雞」目前幾間分店都開在台北捷運系統可輕鬆抵達的位置，然後業者已經經營了十五年左右，提供的是正統的桶仔雞再結合一些居酒屋常見的串燒和炸物等等，桶仔雞的部份只選用兩斤半左右CAS優良認證的土雞來製作，搭配獨門的藥膳醬汁去浸泡入味，許多客人都一試成主顧喔！

p.s.雞老闆目前只有四家直營門市（長春／萬隆／士林／景美），沒有加盟，沒有衍生其它品牌，坊間有很多雞ＯＯ，雞ＸＸ，雖然活動裝潢很類似，但跟雞老闆一點關係都沒有，口味真的差很多，千萬別跑錯家了

基本資料（雞老闆桶仔雞景美店）

地址：台北市文山區景文街27號

電話：(02)8931-6888

營業時間：17:00 ~ 凌晨2:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/chickenrc

我這次前往的是最近才新開幕不久的「雞老闆桶仔雞景美店」，從捷運景美站1號或2號出口上來以後都只需步行1分鐘左右即可到達，開車前往的話⋯⋯比較近的停車場是「城市車旅停車場 景美集應廟站」跟「延吉廣場停車場」，然後附近不遠處就是人聲鼎沸的「景美夜市」。

除了地點很方便到達、餐點也很多樣化這兩項優點以外，我覺得雞老闆桶仔雞最為人津津樂道的一點就是有著眾多划算的促銷優惠，在此也一一列舉給你們參考！

目前最主要的三項優惠方案如照片內容所示。

1. 當月壽星來電消費只要金額滿1800元就送桶仔雞一隻，低消不含酒精類飲品，壽星需要出示證件，然後也需要拍照、打卡

2. 就算沒有壽星，只要來店消費滿2500元也送桶仔雞一隻，這金額可以包含酒類飲品，一樣需要拍照、打卡

3. 學生內用吃桶仔雞只要399元（幾乎等於半價優惠），需要出示有照片的學生證或相關證明文件，且低消要達600元以上，然後以上優惠都只能擇一使用

目前最新版的菜單也提供你們參考，多數的串燒都是兩串百元上下，以現在的物價來說真的算平價，然後除了桶仔雞以外還有「啤酒蝦」、「鹽烤吳郭魚」、「藥膳雞湯鍋」等都算是他們比較有特色的招牌料理，很推薦可以試試。

這裡的用餐環境氣氛很不錯，客人可以很自在地一邊聊天、一邊大口喝酒吃肉，然後整個燈光跟擺設營造得蠻有居酒屋的感覺的，不會像有些鄉下的桶仔雞那樣髒髒舊舊。

因為營業時間是每天的18:00到凌晨2:30，所以下班以後跟朋友、同事聚餐來這裡也很適合，全家大小一起帶來吃晚餐也很適合，宵夜時段肚子餓也可以來這邊點個串燒、炸物配生啤酒，並不一定非要點一整隻雞不可！

老闆說這間店過一陣子還會加裝卡啦OK的設備，不需要另外收費就可以在用餐期間盡情高歌歡唱～

飲料部份都是放在冷藏櫃裡，可以自行拿取，然後價格都標示得清清楚楚，不用擔心被陰。

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

牆上有許多跟喝酒有關的標語，都設計得相當可愛，我自己也覺得下班後跟親朋好友來這樣的地方大啖美食與小酌幾杯是生活中不可或缺的小確幸，但以下警語切記不可忘就是了⋯⋯

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

看著師傅熟練地在烤網上把各種串燒、烤物給翻面與涮上醬汁，搭配上那逼人的香氣，真是讓我一面拍照、一面口水吞個不停，整個畫面有種莫名的療癒感！

一般主打桶仔雞的餐廳都不會有那麼豐富的燒烤品項，然後一般日式居酒屋也不太可能吃得到桶仔雞這種料理，但來到雞老闆桶仔雞真的可以讓你兩種願望一次滿足～♪

再來看到這一隻就是店家自滿的招牌「桶仔雞」了，剛出爐時會像這樣掛著，讓它把精華的雞油／雞汁都給滴出來。

文章一開始有寫到，雞老闆的桶仔雞都是選用兩斤半左右CAS優良認證的土雞去製作，首先會將整隻土雞浸泡在數十種中藥材和辛香料調成的湯汁內24小時左右，接下來再放入進特製的鐵桶內烘烤40分鐘才會成為現在看到的鮮嫩欲滴的模樣。

【桶仔雞】

「桶仔雞」上桌時就是這樣一大盤，我是覺得四個大人共享的話份量剛剛好。

拍完以後二話不說～馬上先從桶仔雞開始吃起，首先戴上店家提供的防燙棉布手套再加上一層吃手扒雞用的那種塑膠手套，開剝！

剝雞過程中不但可以看到熱騰騰的白煙，而且還可以看到雞汁緩緩滲出，超誘人的說～

他們的雞肉咬起來口感就是鮮甜、入味，感覺雞汁豐沛，連雞胸肉吃起來都不會柴，雞皮的部份更是不用說，好吃到令人會吮指回味，おいしい～

吃了一塊原味的以後，接下來可以試著沾上那濃郁的雞油精華一起品嚐，口感上會更為溼潤、更好入口，滋味也會更為豐富。

接下來還可以沾上業者自製胡椒鹽，其中的辛香味與鹹香味可以更帶出雞肉的鮮甜，然後也可以配著一旁的生洋蔥來解膩唷！

【鹽烤吳郭魚】

再來是我覺得美味程度與桶仔雞不分軒輊的「鹽烤吳郭魚」，雖然上面看起來有一大片鹽塊、感覺好像很鹹⋯⋯不過其實敲開鹽塊、剝開魚皮以後，裡頭的魚肉鮮甜得很！

吃法很簡單，第一步就是直接把整片的鹽塊給移除。

然後那個魚皮也很鹹，所以不要吃，直接用筷子把移除都剝除、挖底下的魚肉來品嚐即可。

這魚肉吃起來又甜又嫩，每一口都讓人想要再三咀嚼，細細品嚐那自然的美好風味。

【六種海鮮拼盤】

再來看到的是非常豪華的「六種海鮮拼盤」！如果你們愛吃海鮮又有點選擇困難症的話⋯⋯這一整盤直接給它點下去就沒錯了啦～

這個拼盤裡面可以吃到六隻彈牙鮮甜的烤白蝦、油脂豐富的烤鮭魚肚、香氣逼人又有層次的烤魚卵，以及吃起來肉質鮮美又鹹香有味的烤秋刀魚。

我個人是偏愛比較有嚼勁的食材，所以這個鹽烤鳳螺我是吃得津津有味，一顆接一顆停不下來！

還有這烤魷魚可說是這份海鮮拼盤中最深得我心的一樣食材，它塗上了鹹甜惹味的醬汁，魷魚腳有種越嚼越香的感覺，吃完以後真的很想再加點一份說～

p.s.店內使用的醬料，都是獨家自行調配，不是買現成的醬料來加

【十種肉串拼盤】

再來看到的是「十種肉串拼盤」，這個也是一上桌就立刻吸引了眾人的目光，大家都忍不住發出了驚呼聲～

p.s.店內使用的肉串，每塊形狀都不太一樣是正常的，因為肉串皆為材實料的整塊肉下去切割，並非坊間常見的那種重組肉

因為當天我們用餐人數眾多，所以我也沒有每一串都吃到，這邊就簡單分享幾串我那天有吃到且印象比較深刻的。

首先⋯⋯蔥花雞肉串跟蔥花豬肉串，有先淋上一層清爽的美乃滋，然後跟大量蔥花一起塞入口中咀嚼，滿滿的肉香與蔥香，咀嚼起來相當過癮，然後鹽烤豬肉串表面有股焦香味，肉質還蠻Q彈有勁的，簡單搭配薄鹽就很對味！

我個人的最愛應該是鹽蔥豬肉串和鹽蔥雞肉串，他們的鹽蔥味道不會太生，口感清爽又帶著迷人的香氣，搭配烤得熟度正好的雞肉塊和雞肉塊真是可口極了。

【青椒串＆松阪豬】

再來這一盤是烤得柔軟又Juicy的青椒串以及QQ脆脆的松阪豬，其中青椒塗上醬汁以後去烤，沒有一般人討厭的菜腥味，意外受到我們眾人一致的好評。

【炸豆腐】

炸豆腐是我平常去鹽酥雞攤很愛點的一種食材，炸起來的表面有股脆度在，裡頭的豆腐卻很滑嫩，灑上胡椒鹽非常對味，剛上桌時要小心有點燙口就是了～

【鳳梨蝦球】

我覺得鳳梨蝦球應該算是一道老少咸宜的料理，酸酸甜甜的鳳梨與美乃滋搭配外脆內Q彈的蝦球，堪稱不敗組合，不管是大朋友還是小朋友都愛吃！

【炒水蓮】

看似平凡無奇的炒水蓮有一種神奇的魔力，我每次跟不同的朋友到各大居酒屋點到這道料理時，大家總是吃得津津有味，幾乎沒有人是不愛的。（這家的帶一點微微的小辣，吃起來更涮嘴）

【冬粉鮮蝦煲】

再來這一道是冬粉鮮蝦煲，底下是吸滿蒜蓉香氣和鮮蝦高湯的冬粉，上頭每一尾鮮蝦個頭都不小，而且肉質鮮甜又有彈性，也很推薦大家試試。

【手工麻油麵線】

雖然大家當天光是吃桶仔雞和那些烤物就已經夠撐了⋯⋯但台灣人嘛～很多還是希望每餐一定要吃到飯或麵這種主食，所以我們那天還是有點手工麻油麵線。

這麵線份量其實不算小，可以考慮兩個人分食一碗，手工的麵線本身帶點勁道，不是軟爛、沒口感的那種，拌上香噴噴的麻油以及油蔥以後相當惹味。

【黑糖炒麵線】

另外一道是大家應該比較少見的黑糖炒麵線，吃起來大約有8分是黑糖的甜味，但還有2分是蒜泥跟青蔥的辛香，整體來講是蠻特別的，喜歡南部偏甜風味的朋友應該會很愛。

【雞油拌飯】

不愛吃麵、比較愛吃飯的朋友⋯⋯我會推薦你們一定要試試這裡的雞油拌飯，它是用桶仔雞的雞油加上品質很好的醬油去特調而成，香氣濃厚又不死鹹，米飯本身的口感也是粒粒分明，我覺得超級驚豔！

【鳳梨苦瓜雞湯鍋】

最後的藥膳雞湯鍋我們選擇了鳳梨苦瓜雞湯鍋，也是份量十足，我覺得五、六個人以上分食都綽綽有餘～

裡頭的雞肉大多都是鮮嫩、有彈性的雞腿肉，雖然有加苦瓜，不過湯頭喝起來是甘甜微酸的滋味，非常順口，就算是大熱天的時候點來喝也會覺得很開胃又退火，但一定要搭配室內的冷氣就是了！！！

當天我們這樣吃下來，其實搭配台灣的啤酒還是韓國水果風味的燒酎都非常適合，如果因為開喝不能喝酒的話，配酸梅汁或各種茶飲也十分對味。

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

以上就是這次的分享，我跟朋友都覺得能在市區吃到這樣美味的桶仔雞超幸福，然後之前去一些郊區的餐廳吃桶仔雞大多只能簡單搭配一些青菜類的料理，但這邊可以吃得到多樣化的串燒、炸物，感覺一餐吃下來更讓人滿足，然後「壽星消費送桶仔雞」跟「學生點桶仔雞只要399元」的促銷優惠都是長期的，加上有不限用餐時間、免收服務費等優點，也不失為是一個慶生、聚餐的好去處，歡迎大家加入口袋名單、找時間來吃吃看喔！

雞老闆桶仔雞長春店（創始總店）

地址：台北市長春路454號

電話：(02)2717-5777

營業時間：12:00 ~ 凌晨2:30

（晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主）

雞老闆桶仔雞萬隆店

地址：台北市文山區羅斯福路五段69號

電話：(02)2933-0520

營業時間：17:00 ~ 凌晨2:30

（晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主）

雞老闆桶仔雞士林夜市店

地址：台北市士林區文林路101巷2號

電話：(02)2881-0777

營業時間：17:00 ~ 凌晨2:30

（晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主）

雞老闆桶仔雞景美店

地址：台北市文山區景文街27號

電話：(02)8931-6888

營業時間：17:00 ~ 凌晨2:30

（晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主）

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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