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「2025竹子湖繡球花季」開跑！漫步浪漫藍紫粉花海，還有市集與公益活動揪團參加

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北農會提供
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當夏風輕拂陽明山，竹子湖悄然換上繽紛新裝！「2025竹子湖繡球花季」將於即日起至6月22日登場。藍、紫、粉交織的繡球花在山嵐與陽光交織下綻放，猶如仙境畫布般浪漫夢幻。每走一步皆是風景，漫步花間彷彿走進童話世界，正是初夏最療癒的賞花之旅，推薦一定要去。

圖／台北農會提供
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除了賞花，北投區農會特別於5月31日至6月1日舉辦為期兩日的「巴島柑嬤店市集活動」，在苗榜花園旁的綠地熱鬧展開。市集融合自然與創意，集結在地農產、手作體驗與食農教育課程，包括苔球DIY、金屬線藝術、免費照片列印等親子互動體驗，讓大小朋友不只能拍美照，更能深度感受竹子湖的生活美學與人情味。

圖／台北農會提供
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最暖心的是「芋見幸福公益攤」，邀請遊客一邊賞花一邊做公益。市集義賣所得將全數捐贈予台北市立特殊教育學校，支持特殊需求學童，讓旅程更添意義。這個花季，不妨攜親帶友走進繡球花海，沉浸山野芬芳，留下最浪漫的北投初夏回憶，趕快揪團衝一波吧。

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陽明山 賞花 繡球花 市集 北投

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