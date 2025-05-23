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「航海王」強勢登陸！ ONE PIECE派對嘉年華限量周邊必收 5月「台灣日」行程滿額享93折

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圖：KKday／提供
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【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著暑假腳步將近，許多家長已開始著手規劃親子出遊行程，今年夏天，人氣動漫「航海王」將強勢登陸台北兒童新樂園，06/28起推出「ONE PIECE 派對嘉年華」主題活動，以動畫最新篇章「未來島篇」為核心，打造大型裝置打卡點、無人機演出、氣墊遊樂區等豐富內容。旅遊電商平台 KKday 即日起獨家開賣限定套票，票種包含兒童新樂園一日票或入園票，搭配航海王徽章、鑰匙圈、御守、餐食，以及全台限量的「超萌立體造型喬巴存錢筒」，售價230元起。除了動漫迷必訪的航海王，還有受歡迎的話題展覽，「TOMICA 小汽車55週年特展」與「100%哆啦A夢 & FRIENDS 巡迴特展」已開放早鳥預購，並獨家販售限定套票！

此外，隨著氣溫升高，戶外活動與水上體驗熱度同步提升，KKday 於5月推出「台灣日」，每週五（05/23、05/30）祭出滿額優惠，凡購買指定商品如戶外體驗、水上活動、離島行程、包車服務等，單筆滿2,000元即享93折優惠，提供親子旅遊更多選擇。

▲獨家開賣航海王ｘ兒童新樂園「ONE PIECE 派對嘉年華」套票。　圖：KKday／提供
▲獨家開賣航海王ｘ兒童新樂園「ONE PIECE 派對嘉年華」套票。　圖：KKday／提供

KKday 獨家開賣航海王限量套票！230元起享限定周邊與門票組合

針對航海王ｘ兒童新樂園「ONE PIECE 派對嘉年華」活動，KKday 獨家開賣多款限量套票，主打「喬巴造型存錢筒」方案，搭配入園票僅需599元、一日票749元，數量有限、售完為止。想一次收齊周邊，可選擇「航海王未來島收藏大禮包」，內含航海王未來島蛋頭篇魯夫款御守、貝卡帕庫款御守、搖搖樂鑰匙圈及草帽款組合式徽章盲袋、貝卡帕庫款組合式徽章各1個，搭配入園票999元、一日票1,149元，另「航海王高 CP 入門套票」最低只要230元，可選擇搭配美味點心或人氣航海王御守，也提供高鐵族群的加購方案，滿足全台航海迷朝聖需求！

本次活動以動畫最新篇章「未來島篇」為主軸，設置兩座高達5公尺的魯夫與喬巴巨型氣偶，現場並規劃主題集章任務，完成可兌換驚喜小禮，還有機會獲得限量航海王悠遊卡貼。活動最大亮點則是夏夜限定無人機煙火秀，將於07/01、08/28、10/12盛大登場，是今夏不容錯過的親子出遊首選。

▲（左起）搖搖樂鑰匙圈、魯夫款御守及貝卡帕庫款御守、貝卡帕庫款組合式徽章。　圖：KKday／提供
▲（左起）搖搖樂鑰匙圈、魯夫款御守及貝卡帕庫款御守、貝卡帕庫款組合式徽章。　圖：KKday／提供

親子戶外出遊輕鬆省！KKday「台灣日」限定優惠93折登場

想帶孩子出門放電、親近自然，KKday 每週五限定的台灣日活動，讓今夏出遊更划算！05/23、05/30只要購買指定戶外體驗、離島行程，單筆滿2,000元即享93折優惠。推薦親子熱門行程，乘船前往龜山島欣賞牛奶海與壯觀鯨豚，售價899元起，或是登上基隆嶼俯瞰燈塔風光、近距離打卡象鼻岩，售價700元起，也可以選擇走訪太平山，搭乘經典蹦蹦車、漫步見晴懷古步道，以及宜蘭一日遊體驗拔蔥、蔥油餅 DIY 等活動。

KKday 每週五限定的「台灣日」活動，購買指定戶外體驗、離島行程滿額享93折優惠；圖為太平山。　圖：KKday／提供
KKday 每週五限定的「台灣日」活動，購買指定戶外體驗、離島行程滿額享93折優惠；圖為太平山。　圖：KKday／提供

若想遠離市區放鬆身心，澎湖小琉球則是離島首選，喜愛品嚐海鮮的旅客可選擇澎湖夜釣小管體驗、海洋牧場垂釣體驗，現場享用現煮小管麵線、新鮮小管生魚片、鮮蚵炭烤與海鮮粥吃到飽；喜愛水上活動則可參加澎湖吉貝島水上活動體驗、南方四島跳島行程或七美一日遊。小琉球則主打透明獨木舟、SUP 立式單槳、浮潛水等，適合全家大小一同參與。

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