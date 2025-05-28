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2025觀景溫泉套房新登場 三峽大板根療癒升級

聯合新聞網／ TTN旅報
大板根森林溫泉酒店是全台唯一擁有低海拔原生亞熱帶雨林的度假勝地，旅人得以徹底沈浸於自然與療癒之間。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供
大板根森林溫泉酒店是全台唯一擁有低海拔原生亞熱帶雨林的度假勝地，旅人得以徹底沈浸於自然與療癒之間。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供

【文・旅報傳媒】

位於新北市三峽的大板根森林溫泉酒店，是全台唯一擁有低海拔原生亞熱帶雨林的度假勝地，其雨林深井溫泉「美人湯」以及充滿野趣的「大板根恐龍世界」，讓訪客得以徹底沈浸於自然與療癒之間。2025年，大板根推出全新房型—觀景溫泉家庭套房，讓旅客足不出戶就能享受溫泉的魅力，為全家度假增添舒適與便利。

「大板根森林溫泉酒店」2025推出大坪數觀景溫泉房型。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供
「大板根森林溫泉酒店」2025推出大坪數觀景溫泉房型。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供

擴大森林度假的魅力

全新觀景溫泉家庭套房親子同樂

2025年，大板根將在寶藏雨林內升級住房設計，推出全新「觀景溫泉家庭套房」。該房型擁有25坪的寬敞空間，特別規劃溫泉湯池、明亮且舒適的客廳，以及2張大床，可容納全家大小共同歡度悠閒的森林假期。旅客不僅可以在房間內欣賞窗外蓊鬱的森林景觀，還能聽聞蟲鳴鳥叫，夜晚伴著滿天星光安然入眠。此次升級之後，酒店將原有的觀景溫泉房型擴增至26間，以滿足旅客對高端住宿的需求。

雨林溫泉美人湯

國際級養生聖地

大板根森林溫泉酒店坐擁全台僅存的原始熱帶雨林，占地超過20公頃，是台灣知名的生態寶窟。酒店特別斥資聘請日籍技師，歷時8個月深入地底深達1,530公尺，開發出無色無味的頂級碳酸氫鈉鹽泉，質量經岩層層層過濾，純淨無污染。溫泉水量、水質與水溫均符合日本專家認證，被譽為台灣頂級碳酸溫泉。浸泡於「美人湯」後，肌膚滑嫩如絲，成為不少遊客的心中首選。

此外，旅客還可以在酒店內體驗多樣水療設施，包括露天溫泉SPA、室內室外風呂，以及會員專屬湯屋，讓身心得以充分放鬆，遠離都市塵囂，以雨林中的芬多精洗滌身心。

擬真侏儸紀恐龍世界

親子必遊打卡景點

大板根恐龍世界於2020年開園，是台灣唯一原始雨林擬真版侏儸紀恐龍森林。整個園區隱藏著13隻擬真會吼叫的恐龍模型，包括恐龍時代的植物樹葉蕨、百年巨藤、大板根神木，以及高達7米的大金剛，成為大小朋友驚聲尖叫求合影的旅遊亮點。透過全台唯一的恐龍森林步道，旅客不僅能探索百年熱帶雨林秘境，還能了解台灣特有的生態環境，是親子旅遊的必選勝地。

大板根恐龍世界共有13隻擬真恐龍。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供
大板根恐龍世界共有13隻擬真恐龍。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供

美饌佳餚 牛肉麵必吃

享受舌尖上的療癒之旅

在大板根森林溫泉酒店，旅客可盡情享受高品質美食。「麗宴中餐廳」提供野菜、山豬肉、放山雞等食材製作的精緻菜餚，包括招牌「板根豆腐」；而「太子西餐廳」挑高9米的空間，則供應豐富多樣的西式料理。此外，熱愛咖啡的訪客也可在「板根咖啡廳」或森林中的「觀景咖啡廳」飲用特製的芬多精咖啡，悠閒地享受自然與美味結合的旅行感受。

其中，五星美食代表「牛肉麵」更吸引眾多饕客不斷回訪，清燉與紅燒兩種口味皆受到高度好評，甚至成為不少旅客旅行後仍念念不忘的伴手首選。

左圖「麗宴中餐廳」提供主廚精心挑選的各式佳餚，並規劃較私密的專屬包廂；右圖「板根咖啡廳」來杯悠閒好咖啡。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供
左圖「麗宴中餐廳」提供主廚精心挑選的各式佳餚，並規劃較私密的專屬包廂；右圖「板根咖啡廳」來杯悠閒好咖啡。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供

大板根森林溫泉酒店

電話：+886-2-2674-9228

地址：新北市三峽區插角里插角79號

官網：👉🏻大板根森林溫泉酒店

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