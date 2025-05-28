2025觀景溫泉套房新登場 三峽大板根療癒升級

【文・旅報傳媒】

位於新北市三峽的大板根森林溫泉酒店，是全台唯一擁有低海拔原生亞熱帶雨林的度假勝地，其雨林深井溫泉「美人湯」以及充滿野趣的「大板根恐龍世界」，讓訪客得以徹底沈浸於自然與療癒之間。2025年，大板根推出全新房型—觀景溫泉家庭套房，讓旅客足不出戶就能享受溫泉的魅力，為全家度假增添舒適與便利。

「大板根森林溫泉酒店」2025推出大坪數觀景溫泉房型。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供

擴大森林度假的魅力 全新觀景溫泉家庭套房親子同樂

2025年，大板根將在寶藏雨林內升級住房設計，推出全新「觀景溫泉家庭套房」。該房型擁有25坪的寬敞空間，特別規劃溫泉湯池、明亮且舒適的客廳，以及2張大床，可容納全家大小共同歡度悠閒的森林假期。旅客不僅可以在房間內欣賞窗外蓊鬱的森林景觀，還能聽聞蟲鳴鳥叫，夜晚伴著滿天星光安然入眠。此次升級之後，酒店將原有的觀景溫泉房型擴增至26間，以滿足旅客對高端住宿的需求。

雨林溫泉美人湯 國際級養生聖地

大板根森林溫泉酒店坐擁全台僅存的原始熱帶雨林，占地超過20公頃，是台灣知名的生態寶窟。酒店特別斥資聘請日籍技師，歷時8個月深入地底深達1,530公尺，開發出無色無味的頂級碳酸氫鈉鹽泉，質量經岩層層層過濾，純淨無污染。溫泉水量、水質與水溫均符合日本專家認證，被譽為台灣頂級碳酸溫泉。浸泡於「美人湯」後，肌膚滑嫩如絲，成為不少遊客的心中首選。

此外，旅客還可以在酒店內體驗多樣水療設施，包括露天溫泉SPA、室內室外風呂，以及會員專屬湯屋，讓身心得以充分放鬆，遠離都市塵囂，以雨林中的芬多精洗滌身心。

擬真侏儸紀恐龍世界 親子必遊打卡景點

大板根恐龍世界於2020年開園，是台灣唯一原始雨林擬真版侏儸紀恐龍森林。整個園區隱藏著13隻擬真會吼叫的恐龍模型，包括恐龍時代的植物樹葉蕨、百年巨藤、大板根神木，以及高達7米的大金剛，成為大小朋友驚聲尖叫求合影的旅遊亮點。透過全台唯一的恐龍森林步道，旅客不僅能探索百年熱帶雨林秘境，還能了解台灣特有的生態環境，是親子旅遊的必選勝地。

大板根恐龍世界共有13隻擬真恐龍。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供

美饌佳餚 牛肉麵必吃 享受舌尖上的療癒之旅

在大板根森林溫泉酒店，旅客可盡情享受高品質美食。「麗宴中餐廳」提供野菜、山豬肉、放山雞等食材製作的精緻菜餚，包括招牌「板根豆腐」；而「太子西餐廳」挑高9米的空間，則供應豐富多樣的西式料理。此外，熱愛咖啡的訪客也可在「板根咖啡廳」或森林中的「觀景咖啡廳」飲用特製的芬多精咖啡，悠閒地享受自然與美味結合的旅行感受。

其中，五星美食代表「牛肉麵」更吸引眾多饕客不斷回訪，清燉與紅燒兩種口味皆受到高度好評，甚至成為不少旅客旅行後仍念念不忘的伴手首選。

左圖「麗宴中餐廳」提供主廚精心挑選的各式佳餚，並規劃較私密的專屬包廂；右圖「板根咖啡廳」來杯悠閒好咖啡。 圖／大板根森林溫泉酒店 提供

大板根森林溫泉酒店

電話：+886-2-2674-9228

地址：新北市三峽區插角里插角79號

官網：👉🏻大板根森林溫泉酒店

延伸閱讀>> 台北直飛鳥取5／29正式啟航 探訪柯南×鬼太郎動漫聖地

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」