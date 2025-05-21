世壯運告捷！ 信義燒臘店老闆太狂「丟飛盤進8強」 限時優惠「便當現折20元」

2025雙北世界壯年運動會如火如荼展開之際，信義區一間燒臘便當店的老闆，意外成為社群熱門人物！日前有網友在「信義區三兩事」臉書社團中分享，他本來打算前往吳興街的嘉珍港式燒臘店用餐，沒想到店門口竟貼出一張紅紙公告，上頭斗大寫著：「老闆世壯運丟飛盤」，原來老闆請假去比飛盤賽了！

2025雙北世界壯年運動會於5月17日登場，吸引全球110國、逾2萬5千名壯年選手參與。由於報名門檻僅需年滿30歲，吸引了不少非職業運動愛好者參戰。

圖／翻攝信義區三兩事臉書社團

沒想到，燒臘店老闆真的太狂！「信義區三兩事」臉書社團網友最新貼出，「信義區之光在這裡～老闆參加世壯運飛盤比賽進入八強戰，特別分享他的喜悅也等待大家前去給他加油打氣喔」，可見到店門品紅紙公告寫出「感謝，5/21、5/22便當減20元」！

老闆為感謝客人支持，特別於5月21日至22日推出「便當減20元」限時優惠，並貼心預告將於5月23日及24日再次公休，親赴晨光足球場參加飛盤八強戰。網友紛紛留言力挺：「這家很好吃，老闆加油！」、「我再來捧場！」、「鴨肉好吃老闆加油」。