平價「小籠包」免百元！夜市排隊美食一咬就噴汁 現在有店面吹冷氣更加分

56巷口湯包是板橋裕民夜市裡的人氣排隊美食，一個個會噴汁的湯包，號稱是平價鼎泰豐也不為過，原本是只有在地人才知道的隱藏版小吃，在IG、FB各大美食版不斷地大放送後，生意更是強強滾！還有招牌燒賣，更是包入一整隻肥蝦，而且是最快售罄的品項，晚來就沒囉！

這天剛好和朋友到附近，就順道繞過來，一嚐慕名已久的口袋名單。晚上8點多來訪，攤位的人潮還是絡繹不絕～

56巷口湯包從捷運新埔站1號出口步行10分鐘即可抵達，店家位置不會太難找，因為只要看到攤子前有一堆人在排隊就是了！

我們是騎車前往，記得千萬別開車來，小巷子進不來呀！

56巷口湯包

電話：0963 221 258

地址：220新北市板橋區裕民街56巷1號。

營業時間：16:30-22:50。（週三公休）

後方手工現捍、現包的師父們，分工有效率！

現點現蒸，一籠籠疊高高的蒸籠，冒出陣陣的白煙與香氣。

56巷口湯包是現點現蒸，所以要耐心等候～

還有清蒸手工臭豆腐，真的有臭啦！！

內用、外帶不同畫單，先入座再點餐，用餐完再付款。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

外帶打包區

原本在室外用餐，在大熱天真的是邊吃邊流汗，現在店家把隔壁店面租下來，可以內用吹冷氣實在有夠讚啦！

小籠湯包

每顆小籠包表皮上有著完美的皺褶，呈經典吊鐘外型。

薄皮看似吹彈可破，但Q彈有張力的外皮水透不易破，明顯可透視飽滿湯水在裡頭。

輕輕咬下一口，滿滿的鮮甜湯汁就這麼溢流出來，可以先吸盡湯汁後再吃下湯包。當然不怕燙口的朋友，可以一口塞，邊呼氣邊鼓起腮幫子讓湯汁在嘴裡翻騰！

肉餡飽滿多汁，味道濃郁鮮香甘美，湯汁頓時在嘴裡大爆發，又燙口又過癮的滋味，讓人意猶未盡忍不住一口接著一口。內餡肉香超滿意，完美呈現汁多味美，小女子我一個人嗑掉一籠也沒問題。鼎泰豐一籠小籠包的價錢，在這可以吃2籠了，CP值很可以！

蝦仁燒賣

蝦仁燒賣聽說他們家的招牌，而且很早就賣光光，想吃太晚就沒囉！他們家的燒賣是直接把蝦仁擺在上頭，是不是很霸氣～

燒賣裡面包的餡料跟小籠湯包的餡料一樣鮮甜多汁，但麵皮口感較Q彈一點，肉質鮮嫩多汁不會太油膩，搭配蝦仁帶著爽脆豐富的口感，讓人滿足！不需要沾其他調味料，只需要搭配薑絲就很讚了，果然是與眾不同的美味。

現蒸麻辣臭豆腐

手工製作的臭豆腐，所以形狀可能大小不一，豆腐孔洞吸滿鮮味湯汁，口感很嫩，上頭滿滿的絞肉與蔥，一同入口提升味覺上的層次，香麻而不辣，讓人忍不住想來碗白飯！

酸辣湯

酸辣湯濃稠適切，表現得中規中矩 ，配料鮮味足，味道不錯，價格很親民，一碗才25塊。

夜市能做出這樣水準的食物已經很棒了，價格也算是平價，鮮肉湯包肉質鮮嫩爆漿又多汁，也不會太油膩～下次有經過裕民夜市不妨來試試吧！

56巷口湯包

電話：0963 221 258

地址：220新北市板橋區裕民街56巷1號。

營業時間：16:30-22:50。（週三公休）

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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