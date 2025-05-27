藏在巷弄的40年老味道，「炸排骨、白斬雞」讓你吃到懷念！

在台北林森北路巷弄裡，藏著一家在地人狂推、老饕報到的寶藏級小吃店「佳佳小吃店」。

「佳佳小吃店」創立於1977年，是一家擁有超過40年歷史的老字號餐館，雖然外觀樸實低調，也沒有浮誇擺盤，以道地的台式家常菜和親切的服務，深受在地饕客喜愛，隱身巷弄外觀又低調，店內環境簡樸，但乾淨整潔，讓人感受到家的溫暖，店內僅有幾張圓桌，用餐時段總是座無虛席，展現出其高人氣，沒有事先訂位還吃不到呢！！還有建議提前預訂熱門菜色，像是招牌炸排骨，以免向隅～

佳佳小吃店｜交通位置

「佳佳小吃店」位於台北市中山區林森北路的巷弄裡，搭乘捷運至善導寺站1號出口或出松江南京站3號出口，步行過來都差不多要10來分鐘～

開車前往的話，可以停在市民大道停車場。

公車則有307公車，華山公園站下車，走路約六分鐘就可以抵達，或者搭202公車，到正守公園站下車，走路約兩分鐘。

佳佳小吃店

地址：104台北市中山區林森北路67巷121號

電話：02 2521 2621

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30 (週日公休)

我11:30前就抵達，站在門外觀望，因為還沒看到有人排隊，好奇真的是這家嗎？因為真的低調到像一般住家，像我這種外地來的客人，要不是有掛著佳佳小吃店，怎麼也不會注意到這裡有一家有名的小吃店！

佳佳小吃店｜用餐環境

很家庭式的小吃店，服務人員都是媽媽級的，感覺特別親切，店內僅有幾張圓桌，總是高朋滿座，尤其用餐時間一位難求！所以建議一定要事先訂位唷～

因為中午用餐只有2個半小時，店家也不拚翻桌，所以並不會趕人，果然真的用餐時間一到，瞬間滿座！

店內也有提供外帶便當，每份100元，1主食4樣菜，不算貴，有不少附近的上班族來購買。

佳佳小吃店｜菜單價格

佳佳主打各式台式經典熱炒與小吃，口味偏家常，每一道都像是媽媽煮的升級版，食材選用新鮮，份量也給得大方，價格落在60～300元，另外有些是時價，湯品則可依人數來選擇小中份，其中招牌炸排骨沒有在菜單裡，若沒有事先電話預訂，就要問一下店家現場有沒有多備的可以點。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

除了菜單上的品項，牆上還有一些的特色湯品提供客人選擇。

佳佳小吃店｜餐點品嚐

白斬雞

看似普通卻驚為天人的白斬雞，選用溫體雞腿部位，雞皮Q彈油亮、肉質鮮嫩不柴，搭配店家特製蒜蓉辣椒醬油，鮮香清爽，超級下飯！愛吃雞的你千萬不能錯過！

炸排骨

（招牌 No.1）炸排骨，外皮酥脆、肉質紮實多汁，醃得入味又不死鹹，灑上黑胡椒提香，每一口都香得不得了，是無數客人來這裡的「唯一指定菜」，記得要事先預訂才吃得到唷！

豆干炒肉絲

鹹香十足，帶點鍋氣，豆干吸飽肉香與醬汁，拌飯直接可以吞三碗！

豆腐炒蚵仔

大顆肥蚵＋嫩豆腐，海味和豆香完美融合，口感滑嫩還帶有淡淡胡椒香氣，是熱炒迷的心頭好。

蒜頭雞湯

整鍋滿滿的蒜頭很誇張吔，現在蒜頭貴貴的，下手還這麼重！蒜頭燉得香軟不嗆，雞湯濃郁溫潤，來一碗暖身又暖胃。

蛤蜊是上桌後，等湯滾了再自行加入～

這樣吃起來的蛤蜊肉才不會乾巴巴的，一口咬下還會噴汁呢！

佳佳小吃店沒有花俏的包裝，卻用一盤又一盤誠意滿滿擄獲人心，無論是炸排骨的酥、白斬雞的嫩，蒜頭雞湯旳鮮，每道菜都像是阿嬤家的味道，熟悉又溫暖，不管三五好友或是多人聚餐，是一家很值得推薦台菜餐廳！

佳佳小吃店

地址：104台北市中山區林森北路67巷121號

電話：02 2521 2621

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30 (週日公休)

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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