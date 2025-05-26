高麗菜包、豆腐包、鮮肉包、韭菜包統統15元，跟手掌一樣大的蘿蔔絲餅也只要40元

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台北有兩間取名「江蘇水煎包」的水煎包店，不確定是否有關連，這次造訪的是位於萬華寶興街的「江蘇水煎包」，營業時間非常長，從凌晨04:00一直到下午16:00，不用趕著早上就來買，下午買來當下午茶也很讚。

萬華的「江蘇水煎包」在地經營17多年，中午來訪時雖然不需要排隊，不過陸陸續續上門購買的民眾不少，頗有人氣。

「江蘇水煎包」賣的品項不少，高麗菜包、豆腐包、鮮肉包、韭菜包、花素包等，還有蘿蔔絲餅跟蔥油餅，根本澱粉控的天堂。包子類一顆都15元，蘿蔔絲餅跟蔥油餅都是40元，價格親民。

金黃酥脆的蘿蔔絲餅，幾乎跟張開的手掌一樣大，一個只賣40元，餅皮較厚且厚薄不一，口感帶有咬勁，內餡很單純就只有蘿蔔絲，給好給滿，滿是蘿蔔的鮮甜味，濕潤不乾但偏軟，喜不喜歡就看個人。

高麗菜包、豆腐包、鮮肉包、韭菜包各買一顆來吃吃看，每種口味的大小有些差異。

幾乎跟拳頭一樣大。

底部煎的恰恰的。

水煎包類最喜歡高麗菜包了，麵團軟Ｑ有嚼勁，高麗菜切的大塊不僅爽脆且很甜，不用沾醬就好吃。

豆腐包顧名思義就是包豆腐餡，吃起來豆香濃郁且調味清爽。

滿滿韭菜的韭菜包，一切開就爆餡，味道就一般般。

鮮肉包也蠻喜歡的，只是個頭較小，肉餡不多，但調味鹹淡適中，味道不錯。

四種水煎包各有風味。

「江蘇水煎包」的麵皮表現不錯，口味好壞就不一，每個人喜歡的不同，單就高麗菜包跟鮮肉包是有經過時願意再回購的。

江蘇水煎包

所在地址：臺灣台北市萬華區寶興街85號

營業時間：日 二 三 四 五 六 04:00-16:00

店家電話：0916-366-879

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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