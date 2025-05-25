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寧夏路走過一甲子的「老字號米苔目」！從早吃到晚，黑白切很新鮮

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

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台北大同區寧夏路的柴寮仔米苔目，是在地老字號的美食，走過一甲子的歲月，許多人從小吃到大，從早上6:30開始營業到晚上18:00，不論是來場早餐約會或是午晚餐填飽肚子，都能依自己需求的時段來訪，一大早就能吃到熱呼呼的米苔目配各式新鮮的黑白切，實在幸福。

大同區人氣米苔目

柴寮仔米苔目的生意非常好，幾乎從一早就開始排隊，來訪的時候約莫17:20，可能即將要打烊，所以用餐人潮不至於太多，大家都跑去逛寧夏夜市了吧。

柴寮仔米苔目｜菜單

柴寮仔米苔目主打米苔目，另外有油麵、陽春麵和板條可以選，全市麵類沒有飯，麵類都可選乾的或湯的，搭配的黑白切種類相當豐富。

柴寮仔米苔目｜推薦餐點

老哥推薦乾米苔目，單純和入甜辣醬的米苔目，相當樸實簡單，麵體Q彈、滑口咕溜，小碗份量不會太飽，適合當點心，如要當正餐建議直上大碗。

柴寮仔米苔目的小菜系列很豐富，小菜控絕對會愛上這裡，油豆腐、蘿蔔放在一起，湯頭如何吃油豆腐和蘿蔔最清楚，吸滿湯汁的油豆腐，口感柔軟，咬下去還會噴汁，蘿蔔熬煮的很入味，吃得出蘿蔔清甜的滋味。

柴寮仔米苔目的甜不辣比較像黑輪，口感還可以，只是不是想像中的甜不辣。

多達20種黑白切的柴寮仔米苔目，幾乎各部位都有，重點是這裡的豬內臟沒腥味、新鮮可口，沒預算考量的話不妨多來幾盤。

沒滷製過的大腸頭，顏色仍是原始的色澤，不多加工更能吃出原汁原味，也很考驗食材的品質和處理方式！Q彈的口感，完全沒腥味，沾些醬汁享受其嚼勁。

豬心烹煮的時間抓的剛剛好，熟而不過老，彈牙有咬勁，份量上也不會太少。

厚切的豬舌吃起來更有Q勁，重點是一樣完全沒腥味，連小孩都愛上。

每餐都要補充青菜的營養，燙青菜直接點兩份，地瓜葉售完，改點大陸妹和A菜，菜嫩夠味。

小菜的醬汁不是直接淋上去，而是裝小碗自己沾著吃，點了一堆小菜給了兩小碗，吃到最後有些不足。

總結

每每經過都座無虛席，人潮滿到騎樓的柴寮仔米苔目，終於朝聖到它了！避開尖峰用餐時段幾乎不用等，只是有些品項會賣米苔目跟黑白切都表現相當滿意，簡單的小吃帶來滿滿的幸福感。

柴寮仔米苔目

地址：臺灣台北市大同區寧夏路78號

營業時間：一 二 三 四 五 六 06:30-18:00

電話：0987-111-071

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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