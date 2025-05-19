全台第一間「大人版玩具反斗城」來了！全球IP潮流公仔、主題模型統統有 朝聖「超狂專區」買到剁手手

全台首間大人版「玩具反斗城」！專為童心未泯的你打造，第一間全新「IP+概念店」插旗西門，從潮流公仔、主題模型到桌遊統統有，喚醒成年人的童心，邀你開啟玩心人生。

圖／台灣玩具反斗城粉專

圖／台灣玩具反斗城粉專

誰說「玩具反斗城」是小孩專屬！全台第一間「IP+概念店」甫於誠品生活武昌開幕，以「Kidult」精神為核心理念，為首家專為大人設計的「玩具反斗城」。店內精選了全球潮玩、藝術設計公仔、主題模型等收藏逸品，不論是資深玩家還是潮玩新手，都能找到專屬自己的樂趣與風格。

圖／台灣玩具反斗城粉專

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這間大人版玩具反斗城不光是一家玩具店，還特別打造「KINGJUN」、「Mighty Jaxx」等話題專區，可愛拍貼機、限量潮品應有盡有，台灣最齊「Mighty Jaxx 航海王專區」、玩具反斗城限定購物袋都在這裡，邀請那個不想長大的你來解放童心。

圖／台灣玩具反斗城粉專

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玩具“反”斗城 Toys“R”Us

地點：誠品生活武昌2F（台北市萬華區武昌街二段77號）

商場營業時間：11:30-22:00