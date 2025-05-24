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陽明山新亮點！猴崁古道大升級「草山吊橋」帶你飛越瀑布

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

北投猴崁古道重生啦！這條隱藏在陽明山區的古道，串聯絕美瀑布吊橋與生態秘境，邀你走進山林，聆聽溪流與歷史的低語，開啟一場心動的探險之旅！


▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


位於台北北投的「猴崁古道」，昔日是頂北投庄通往竹子湖的重要山徑，承載著先民的腳步與故事。如今，古道在台北市政府的修復下，展現全新的面貌！走在石板路上，兩旁綠意盎然的林木彷彿在訴說過往，土地公廟百年的守護，讓旅客能安心漫步山林間。這裡不只是步道，更是穿越時空的歷史長廊。


▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


此次的修繕，全新打造「草山觀瀑吊橋」與「圳內」、「觀瀑」、「好石光」三處活動平台。草山觀瀑吊橋橫跨磺溪，連接猴崁古道與十八份圳步道。站在橋上，腳下是奔騰的瀑布，水花四濺的聲音環繞耳邊，猶如置身雲端般刺激。這座吊橋不僅讓步道更暢通，絕美視野更是一望無遺，讓人忍不住想多拍幾張美照，與這片山林秘境來場浪漫邂逅！


▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


沿著古道前行，可以在「圳內」、「觀瀑」、「好石光」活動平台停下腳步！這些精心設計的休憩點，讓你能靜靜欣賞陽明山的生態景觀。這些平台不僅是歇腳處，更是讓你與大自然親密對話的秘密花園，每一刻都充滿詩意！


▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


猴崁古道的修復保留了原始的林相與地貌，讓每一步都像在與自然共舞。無論你是熱血的登山愛好者，還是鍾情人文歷史的探險家，這裡的每一吋土地都充滿驚喜！跟著溪流的歌聲，踩著山林的節奏，來場說走就走的北投秘境之旅，絕對讓你流連忘返，滿載回憶！


【猴崁湖田國小步道】

景點地址：台北市北投區竹子湖路9-2號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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秘境 古道 北投

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