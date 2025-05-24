三重宵夜族看過來！ 「炸美人X買醉串燒」炸物、烤串一起來 外帶限定買回家下酒配電視剛剛好

三重新開了一間集結炸物和串燒的小店，「炸美人X買醉串燒三重店」店名顯而易懂，對不管是想吃炸物還是烤物的朋友，在同一家店就能一次買齊！店面小巧，以外帶為主，無提供內用座位。

串燒的部份自己拿取食材，最後給店家結帳料理，一串串的食材整齊擺放於冷藏櫃中，保鮮且防蟲防灰塵，衛生程度加分。

炸物部分直接跟店家點用，品項不算少。

炸物跟串燒的價目表可直接看菜單。

追劇、看球賽，或是晚上嘴饞、小餓，到「炸美人X買醉串燒三重店」買點宵夜還不錯。

主要是來買烤串的，跟炸物相比更喜歡烤物，「炸美人X買醉串燒三重店」的烤醬不會太死鹹，負擔不至於過重。

杏鮑菇烤的相當juicy，巴著醬汁香又夠味。

味噌雞腿串吃來就比較一般。

最喜歡基隆天婦羅，Q中帶軟口感優。

越嚼越香的脆皮大腸串，是肥腸控每次看到都必點的品項。

喜歡捲入蔥段的三星蔥豬肉捲，帶有蔥香跟juicy，很相配。

難得看到炸物店有炸蝦，剛好小孩喊著想吃炸蝦，炸蝦一隻35元/三隻100元，直接點三隻一人一隻。炸蝦身型不小，只是帶殼需要用手剝除，蝦肉緊實口感到位。

「炸美人X買醉串燒三重店」的炸魷魚Q彈酥香，品質新鮮不會炸太老。

便宜的雞腿只有棒棒腿的部分，外酥內嫩是安全牌。

想要有點飽足感的就點份蘿蔔糕吧，外酥內軟挺順口的。

「炸美人X買醉串燒三重店」炸物跟烤物都蠻規矩的，不會太差，集美商圈附近好吃的烤串不多，偶爾找不到宵夜倒也不失是一種選擇。

地址：臺灣新北市三重區集成路6號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 15:00-23:00

電話：0905-707-064

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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