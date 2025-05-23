免跑南部！ 新北「夯霸鮮蚵白蝦吃到飽」只要399元 還有白飯、冰淇淋放題 更免收服務費唷

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽只要399元，除了鮮蚵、白蝦吃到飽，還有白飯，也有提供冰淇淋，而且不用收服務費唷！今年的吃到飽在4月25日開跑囉！海鮮控還不趕快手刀衝一波～～

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽的吃到飽活動為每年的4月-8月鮮蚵旺季～依粉專公告為主，其他時間是霸味薑母鴨唷～

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽 位置

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽就位在長江路上，三店面非常好找。這邊搭捷運的話，距離還有點遠，必需至新埔站轉搭公車橘5，2站就到了，或是搭857，到長江路口站下車。開車前往的話，附近則是有吉祥停車場，當然騎機車是最方便啦！

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽

地址：220新北市板橋區長江路一段52號

電話： 02 2259 0261

營業時間：17:30–00:30

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽 用餐環境

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽，有三個店面大，其中一個有熱炒區。

室內室外都有座位，人多的話記得要事先訂位唷！

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽是用炭火直烤，在店門口看到工作人員正在烤木炭。

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽用餐是不收服務費的，碗盤餐具，還有手套夾子，請自取！也有提供醬油、哇沙米等調味料。

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽 價格

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽131公分以上每人是390元，不收服務費，100公分以下免費，101-130公分是190元，禁帶外食，飲料也不可以，會加收開瓶費。

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽本身就是一家熱炒店，所以也有提供單點熱炒，以及飲品，但我們今天是專攻鮮蚵白蝦吃到飽，燒烤時間為100分鐘，最後30分鐘會告知最後加點。

店內有提供白飯、也是任您吃！

冰淇淋有6種口味

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽 餐點品嚐

在烤蚵之前，先看一下烤蚵的小撇步注意事項，依照自己喜歡可接受的熟度，來決定烤的時間～還有要注意的事項，烤蚵時會因為高溫蚵殻會爆裂，同桌有小朋友的話要特別小心！

店家會直接用鐵盆裝生蚵，一份約有10來顆，放上烤盤後，就可以再加點，直接跟服務人員說即可～

白蝦一次也是給一盤，一盤也是約10來隻，可以生蚵一起加點，一起上菜比較方便～

玉米筍是打卡即招待一份（依店家活動為主）

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽提供的鮮蚵，是採用嘉義東石、布袋新鮮直送。新鮮的帶殼鮮蚵也是有季節性，肥美度也會有所影響，但今天的鮮蚵除了2-3顆有點營養不良，其他尺寸都還算一致。

烤到表殻乾燥，就會開口，這時約是5-6分熟，想要再熟一點，就再等一會。

東石的鮮蚵真的不是蓋的，又大又肥美！這個時節來吃正對時，新鮮現烤，吃起來就是爽啦～～

一口咬下整個爆漿在嘴裡大噴發，海中牛奶果然名不虛傳～

白蝦也很新鮮沒話說，口感Q彈又渾厚，別烤太久不然會過乾，就不好剝殻唷～

招待的玉米筍，吃原味，單吃就很鮮甜～

服務人員會來巡炭火，幫忙加木炭，不然我們都沒注意，還傻傻地在烤，都不知道火力不足了～

果然加了木炭，烤起來速度更快了！後面又追加了2次鮮蚵和白蝦，我們總共應該點了6回吧，這樣到底划不划算，我也不知道，哈～

最後再吃個冰淇淋，完食！

整體來說，夯霸鮮蚵白蝦吃到飽的服務很不錯，不怕你吃，上菜快速。鮮蚵、白蝦都很新鮮，鮮蚵不會吃到有臭腥味的，白蝦有彈牙，推薦給海鮮控的朋友，可以來試試囉～～

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夯霸鮮蚵白蝦吃到飽

地址：220新北市板橋區長江路一段52號

電話：02 2259 0261

營業時間：17:30–00:30

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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