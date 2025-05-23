快訊

八方雲集旗下品牌急收攤！全台20多家...今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

免跑南部！ 新北「夯霸鮮蚵白蝦吃到飽」只要399元 還有白飯、冰淇淋放題 更免收服務費唷

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽只要399元，除了鮮蚵、白蝦吃到飽，還有白飯，也有提供冰淇淋，而且不用收服務費唷！今年的吃到飽在4月25日開跑囉！海鮮控還不趕快手刀衝一波～～

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽的吃到飽活動為每年的4月-8月鮮蚵旺季～依粉專公告為主，其他時間是霸味薑母鴨唷～

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽 位置

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽就位在長江路上，三店面非常好找。這邊搭捷運的話，距離還有點遠，必需至新埔站轉搭公車橘5，2站就到了，或是搭857，到長江路口站下車。開車前往的話，附近則是有吉祥停車場，當然騎機車是最方便啦！

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽

地址：220新北市板橋區長江路一段52號

電話： 02 2259 0261

營業時間：17:30–00:30

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽 用餐環境

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽，有三個店面大，其中一個有熱炒區。

室內室外都有座位，人多的話記得要事先訂位唷！

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽是用炭火直烤，在店門口看到工作人員正在烤木炭。

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽用餐是不收服務費的，碗盤餐具，還有手套夾子，請自取！也有提供醬油、哇沙米等調味料。

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽 價格

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽131公分以上每人是390元，不收服務費，100公分以下免費，101-130公分是190元，禁帶外食，飲料也不可以，會加收開瓶費。

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽本身就是一家熱炒店，所以也有提供單點熱炒，以及飲品，但我們今天是專攻鮮蚵白蝦吃到飽，燒烤時間為100分鐘，最後30分鐘會告知最後加點。

店內有提供白飯、也是任您吃！

冰淇淋有6種口味

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽 餐點品嚐

在烤蚵之前，先看一下烤蚵的小撇步注意事項，依照自己喜歡可接受的熟度，來決定烤的時間～還有要注意的事項，烤蚵時會因為高溫蚵殻會爆裂，同桌有小朋友的話要特別小心！

店家會直接用鐵盆裝生蚵，一份約有10來顆，放上烤盤後，就可以再加點，直接跟服務人員說即可～

白蝦一次也是給一盤，一盤也是約10來隻，可以生蚵一起加點，一起上菜比較方便～

玉米筍是打卡即招待一份（依店家活動為主）

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽提供的鮮蚵，是採用嘉義東石、布袋新鮮直送。新鮮的帶殼鮮蚵也是有季節性，肥美度也會有所影響，但今天的鮮蚵除了2-3顆有點營養不良，其他尺寸都還算一致。

烤到表殻乾燥，就會開口，這時約是5-6分熟，想要再熟一點，就再等一會。

東石的鮮蚵真的不是蓋的，又大又肥美！這個時節來吃正對時，新鮮現烤，吃起來就是爽啦～～

一口咬下整個爆漿在嘴裡大噴發，海中牛奶果然名不虛傳～

白蝦也很新鮮沒話說，口感Q彈又渾厚，別烤太久不然會過乾，就不好剝殻唷～

招待的玉米筍，吃原味，單吃就很鮮甜～

服務人員會來巡炭火，幫忙加木炭，不然我們都沒注意，還傻傻地在烤，都不知道火力不足了～

果然加了木炭，烤起來速度更快了！後面又追加了2次鮮蚵和白蝦，我們總共應該點了6回吧，這樣到底划不划算，我也不知道，哈～

最後再吃個冰淇淋，完食！

整體來說，夯霸鮮蚵白蝦吃到飽的服務很不錯，不怕你吃，上菜快速。鮮蚵、白蝦都很新鮮，鮮蚵不會吃到有臭腥味的，白蝦有彈牙，推薦給海鮮控的朋友，可以來試試囉～～

30

夯霸鮮蚵白蝦吃到飽

地址：220新北市板橋區長江路一段52號

電話：02 2259 0261

營業時間：17:30–00:30

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 熱炒 海鮮 板橋美食 吃到飽 冰淇淋

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

免跑南部！ 新北「夯霸鮮蚵白蝦吃到飽」只要399元 還有白飯、冰淇淋放題 更免收服務費唷

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 夯霸鮮蚵白蝦吃到飽只要399元，除了鮮蚵、白蝦吃到飽，還有白飯，也有提供冰淇淋，而且不用收服務費唷！今年的吃到飽在4月25日開跑囉！海鮮控還不趕快手刀衝一波

180度無敵山景！ 台南楠西「景美是吉景觀咖啡餐廳」 網美必拍愛心觀景台 在地食材和風梅醬烤雞腿好吃耶

udn走跳美食／涼子是也 景美是吉景觀咖啡餐廳位於台南梅嶺風景區旁，絕美夢幻的 180 度山景讓景美是吉自 2022 年開幕就爆紅，是隱身山林、視野無敵的人氣台南景觀餐廳。 這次跟著台

秘境咖啡廳有賣「牛肉麵」！科技大樓站美食推薦　日式「水信玄餅、最中餅」都點得到

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 每天為五斗米折腰辛苦工作，但心總是會飛到遠處的國度，雖然平日沒辦法出國，但在台北就有很多日式氣氛的餐廳，這次趁到母校國北師看草間彌生展，一探藏在小巷的秘境咖啡廳

世壯運告捷！ 信義燒臘店老闆太狂「丟飛盤進8強」 限時優惠「便當現折20元」

世壯運特報！ 燒臘店老闆太狂「丟飛盤進8強」 限時兩天便當「立減20元」

全台第一間「大人版玩具反斗城」來了！全球IP潮流公仔、主題模型統統有 朝聖「超狂專區」買到剁手手

全台首間大人版「玩具反斗城」！專為童心未泯的你打造，第一間全新「IP+概念店」插旗西門，從潮流公仔、主題模型到桌遊統統有，邀你開啟玩心人生。

同步日本零時差！ 人氣動畫《家庭教師HITMAN REBORN!》期間限定快閃松菸 只送不賣特典必收

粉絲們快看！人氣動畫作品「家庭教師 HITMAN REBORN!」快閃台北松菸文創園區，從5/16盛大開幕，只到6/1，現場有人氣角色的立牌，這次也與日本同步推出全新週邊，台灣粉絲別錯過這難得的機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。