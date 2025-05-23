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180度無敵山景！ 台南楠西「景美是吉景觀咖啡餐廳」 網美必拍愛心觀景台 在地食材和風梅醬烤雞腿好吃耶

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

景美是吉景觀咖啡餐廳位於台南梅嶺風景區旁，絕美夢幻的 180 度山景讓景美是吉自 2022 年開幕就爆紅，是隱身山林、視野無敵的人氣台南景觀餐廳

這次跟著台南觀旅局走訪景美是吉，餐廳沒有建築物遮擋，從室內到戶外座位區都能飽覽美景，若天氣晴朗，甚至能遠眺澎湖，還有機會捕捉到雲海，四季風景各有千秋。而且景美是吉結合在地食材的和風套餐我也蠻喜歡的，梅醬烤雞腿鮮嫩脆甜有特色，來到台南楠西旅遊可以排進行程吃看看喔～

【景美是吉景觀咖啡餐廳】

電話：06 575 4395

地址：715台南市楠西區香蕉山28之3

營業時間：週一、週五 11:00-19:00 ｜ 週六、週日 11:00-19:30

公休日：週二、週三、週四

景美是吉景觀咖啡餐廳 FB 粉絲頁

景美是吉景觀咖啡餐廳 庭園環境

天空之心 愛心觀景台

來到景美是吉景觀咖啡餐廳最不能錯過的拍照點，非「愛心觀景台」莫屬啦！這座觀景台設置在戶外庭園區域一隅，視野極佳，水池上的「愛心觀景台」背景是連綿不絕的山巒與湛藍天空，無論正面拍或是背景照都相當唯美好看～

旁邊還有設置純白座位，正對著層巒疊翠的台南山林景色，可以坐著賞景好愜意(不過我們正中午來，實在太熱了坐不住啊)

景美是吉景觀咖啡餐廳 室外用餐環境

前院 戶外座位區

庭院旁還設有一整排半露天戶外座位，若是天氣涼爽的日子，坐在這片戶外區感受山風吹拂、遠眺青山翠谷，享用精緻料理好享受。

後院 戶外座位區

半露天戶外座位

景美是吉景觀咖啡餐廳 室內用餐環境

不過大熱天的，我們當然還是躲進冷氣房卡實在。景美是吉景觀咖啡餐廳的室內空間帶有一點南洋風格的網美感裝潢，色調溫柔、氛圍清新，搭配整面落地透明窗景，讓人一走進來就覺得很放鬆。

我這次坐在窗邊座位，抬頭層巒山景一覽無遺，彷彿把山色也請進了屋內，視野、氛圍都很棒啊～

餐廳內還有半包廂座位的大桌區，很適合家庭聚餐或朋友聚會。

景美是吉景觀咖啡餐廳 菜單

景美是吉菜單如下，每人個別低消150元，不可合計，於點餐時結帳，僅現金支付，120公分以下兒童免低消。另外有戶外寵物用餐專區，可以帶小毛孩們一起來～

景美是吉景觀咖啡餐廳 餐點

梅醬烤雞腿

梅醬烤雞腿，一份480元。套餐除了主食、白飯之外，另附5道小菜+1碗湯+1份水果。梅醬烤雞腿外皮烤到微酥，加入在地產梅製作梅醬，吃起來酸甜香脆，雞腿保有肉汁，鮮嫩好吃，這道完全我的菜

附湯也不馬虎，是微甘甜的燉煮雞湯。

甜點是有桂花香的梅凍，滑溜香甜。

紅酒燉牛肉

紅酒燉牛肉，一份580元。一上桌就可以聞到淡淡的紅酒香氣，牛肉燉到非常軟嫩，咀嚼時紅酒與義式香料的濃郁氣息縈繞鼻尖，這道也蠻好吃的。

味噌烤鮭魚

▼味噌烤鮭魚，一份480元。這道是友人點的沒吃到，只能放圖供參啦～

法式豬腿排

▼法式豬腿排，一份580元。這道也是友人的餐沒吃到，只能放圖供參啦～

仙楂洛神花茶、曇天

▼仙楂洛神花茶，一杯160元。冰涼酸甜，微甜適中，非常清爽解膩，當飯後飲品剛剛好。

▼曇天，一杯150元。這杯喝起來是清爽的檸檬柚子茶，底層有手工自製的梅子凍，入口酸酸甜甜，Q彈滑順，冰冰涼涼好消暑！

景美是吉景觀咖啡餐廳 評價

景美是吉景觀咖啡餐廳不止有無敵絕美的山景視野，結合在地食材的和風套餐也蠻好吃的耶！有到台南楠西或梅嶺旅遊的話，推薦可以排一餐來這邊看風景吃美食～

景美是吉景觀咖啡餐廳

【相關資訊】

用餐時間：2025年4月

台南觀旅局

景美是吉景觀咖啡餐廳

電話：06 575 4395

地址：715台南市楠西區香蕉山28之3

營業時間：週一、週五 11:00-19:00 ｜ 週六、週日 11:00-19:30

公休日：週二、週三、週四

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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