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同步日本零時差！ 人氣動畫《家庭教師HITMAN REBORN!》期間限定快閃松菸 只送不賣特典必收

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
榮日股份有限公司提供
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粉絲們快看！人氣動畫作品「家庭教師 HITMAN REBORN!」快閃台北松菸文創園區，從5/16盛大開幕，只到6/1，現場有人氣角色的立牌，這次也與日本同步推出全新週邊，台灣粉絲別錯過這難得的機會。

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這次「家庭教師 HITMAN REBORN!」快閃松菸的活動會場地上，擺放了里包恩、澤田綱吉、獄寺隼人、山本武、雲雀恭彌、六道骸等人氣角色等身大立牌，讓粉絲可以和自己心儀的角色拍好拍滿；而且與日本同步發售週邊，有隨機的徽章盲盒、透明卡、角色壓克力立牌、掛軸等，不需要飛日本才能買到！

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為了回饋台灣粉絲，於現場單筆消費滿770元，就能獲得紀念寫真卡片1張，可以放在手機殼裡當裝飾，一翻手機就能看到喜歡的角色，讓它帶來每天的好心情吧～(隨機贈送不挑款，送完為止)

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「家庭教師 HITMAN REBORN!」快閃活動

活動地點：松山文創園區 西向製菸工廠「男澡堂」

活動期間：5/16(五)～6/19(日)

開放時間：5/16 12：00～19：00；5/17～6/1日 11：00～19：00，最終入場時間18：45

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