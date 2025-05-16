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週末不只野餐！「來趣南洋2.0」嗨翻花博市集 東南亞9國料理一次吃個夠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／有趣市集臉書
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天氣濕濕黏黏好惱人、吃什麼都沒有胃口？週末來點不一樣的口味吧！集結了酸甜爽辣的南洋9個國家的風味餐車與攤商，將在5/24、25兩天在台北花博廣場等著大家一一品嘗，不妨去走走為味蕾帶來清爽的感覺～

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街頭巷尾隨處可見的越南麵包、米線，還有泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、寮國等各個東南亞國家的代表料理、點心、飲品，都在這次「來趣南洋2.0：新．泰勢」市集中現身，像是參巴醬炸雞、仁當牛肉堡、冬蔭功、沙嗲串烤、加了香蘭葉的椰漿飯、香芒糯米飯、咖椰醬豬仔包、泰奶布丁生乳捲和越南咖啡布丁，酸、甜、香、辣把味蕾刺激得口水直流，一掃因為黏膩天氣不好的壞胃口，還能在草地上享受悠閒的午後野餐時光。

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要提醒大家的是，市集有六、日兩天，有的攤車只會出現一天，想嘗試、回味南洋風味的料理的要注意攤商的出車資訊，才不會扼腕、掃興而歸唷！

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有趣市集：味遊世界－來趣南洋2.0：新．泰勢

日期：5/24(六)：14：00～21：00、5/25(日)：14：00～20：30

地點：圓山花博－花海廣場

圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號

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市集 布丁 新加坡 花博 越南

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