週末不只野餐！「來趣南洋2.0」嗨翻花博市集 東南亞9國料理一次吃個夠
天氣濕濕黏黏好惱人、吃什麼都沒有胃口？週末來點不一樣的口味吧！集結了酸甜爽辣的南洋9個國家的風味餐車與攤商，將在5/24、25兩天在台北花博廣場等著大家一一品嘗，不妨去走走為味蕾帶來清爽的感覺～
街頭巷尾隨處可見的越南麵包、米線，還有泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、寮國等各個東南亞國家的代表料理、點心、飲品，都在這次「來趣南洋2.0：新．泰勢」市集中現身，像是參巴醬炸雞、仁當牛肉堡、冬蔭功、沙嗲串烤、加了香蘭葉的椰漿飯、香芒糯米飯、咖椰醬豬仔包、泰奶布丁生乳捲和越南咖啡布丁，酸、甜、香、辣把味蕾刺激得口水直流，一掃因為黏膩天氣不好的壞胃口，還能在草地上享受悠閒的午後野餐時光。
要提醒大家的是，市集有六、日兩天，有的攤車只會出現一天，想嘗試、回味南洋風味的料理的要注意攤商的出車資訊，才不會扼腕、掃興而歸唷！
有趣市集：味遊世界－來趣南洋2.0：新．泰勢
日期：5/24(六)：14：00～21：00、5/25(日)：14：00～20：30
地點：圓山花博－花海廣場
圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言