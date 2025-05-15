美術館送「限量吸管」！不只免費入館 新北市美術館「NTCAM吸管」只送不賣 再打卡「主題市集、建築光雕」

相約新美館！「新北市美術館」除免費入館至6月底外，更在5/18國際博物館日加碼贈「限量吸管」，吸引網友回應「好有創意」、「送吸管有幽默」。

新北市美術館被譽為「蘆葦叢中的現代美術館」，也是2025世壯運閉幕場地。圖／新北觀旅局提供

鶯歌藝文新地標「新北市美術館」自開館即引發一波波話題，除開放免費入館至6/30外，加碼於5/18國際博物館日推出一日限定活動，活動當日於新美館2F服務台完成問卷，即可兌換「NTCAM吸管」乙支，限量518支、送完為止。

圖／新北市美術館粉專

「新北市美術館」主體建築以3,166根鋁管打造，前衛主視覺成為不少人的打卡熱點，還玩梗推送吸管企劃，十分有創意。

圖／新北市美術館粉專

此外，5/17、5/18兩日16:30在戶外園區還有街頭藝人游擊式演出，以及流光市集等精彩活動。5/22前，每日19:00、19:30、20:00則有「建築光雕」，建議於園區草坪觀賞視野最佳。

圖／新北市美術館粉專

圖／新北市文化局提供

新北市美術館

地址：新北市鶯歌區館前路300號

開放時間：​週二至五10:00-17:30；週六、日10:00-18:00（週一休館）