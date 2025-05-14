全新體驗！新北微笑山線「和美山碧潭擺渡＋賞螢」浪漫啟航

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市「微笑山線」全新推出「和美山碧潭擺渡＋賞螢」自然生態活動，正式在新店區和美山盛大登場！活動結合碧潭水域獨特風光與和美山步道生態之美，首辦「擺渡＋賞螢」體驗，可以乘船擺渡新店溪，深入螢火蟲保育區，沉浸於星光般的螢火蟲奇景，感受自然生態的絕美魅力。

▲和美山步道成群的螢火蟲圍繞，閃耀如星光般光輝。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

和美山步道位於新北市微笑山線大縱走路線中段，交通便利，從新店捷運站步行約10至15分鐘即可抵達登山口。每逢賞螢季，步道沿途螢火蟲閃爍，宛如夜空繁星。此次活動首度結合碧潭水域特色，遊客可搭乘傳統人力擺渡船，悠遊於靜謐水面，隨著臺灣自然科技學會專業解說員走進螢火蟲保育區，近距離欣賞生態奇觀，體驗獨特的和美山夜間山水戶外學堂。

▲新北微笑山線「和美山碧潭擺渡＋賞螢」結合碧潭水域獨特風光與和美山步道生態，感受自然生態的絕美魅力。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示：「『碧潭擺渡＋賞螢』是全臺首創的生態旅遊體驗，遊客可體驗全台唯一歷史悠久人力擺渡－新店渡口，感受數百年來往返新店與灣潭的獨特文化。夜晚伴隨點點螢光，是親近自然的最佳時刻。」也提醒民眾，賞螢時請穿著長袖長褲與布鞋，避免捕捉或帶走螢火蟲，並小心勿踩踏草地，共同守護螢火蟲的永續棲地。活動詳情與報名方式，請至「新北旅客」Facebook 粉絲專頁查詢。

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