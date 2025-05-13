5／18國際博物館日必衝！富邦美術館「全面免費開放」不限時段 再加碼「憑票免費入館」連3天

5/18國際博物館日必衝！北市信義區「富邦美術館」共襄盛舉，將於5/18一日限定免費開放，不限時段皆可免門票參觀，另加碼3日憑票免費入館，邀請所有人到訪體驗藝文的魅力。

記者陳宛茜／攝影

一年一度的國際博物館日即將登場，位於台北市信義區的藝術場域「富邦美術館」將於5/18國際博物館日「全面免費開放」，還加碼連續3天免門票活動，5/15至5/17，凡持有任一富邦美術館展覽門票即享免費入館，快把票根找出來，搶在5/18前先打卡不怕人擠人。

圖／富邦美術館提供

布爾喬亞1997年的代表作《蜘蛛》。圖／富邦美術館提供

當期展覽主題《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了》，以藝術家的代表作《蜘蛛》為核心看點，象徵庇護、守護與對母親的致敬，值得我們走進展場一同來趟療癒旅程。

圖／富邦美術館提供

圖／富邦美術館提供

富邦美術館

地址：台北市信義區松高路79號

開放時間：11:00-18:00（週二休館）