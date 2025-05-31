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室內活動選這裡！兼具智力與體力挑戰 台北３間超好玩攀岩

聯合新聞網／ 七分之二的探索
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

想在台北室內也動動身子嗎？最適合的就是兼具智力與體力挑戰的攀岩活動！其實現在的攀岩很安全，不僅是小朋友暑假的課外活動，也是成年人的室內娛樂首選！今天七分之二的探索就推薦 3 間位於台北的室內攀岩場，讓你雨天也能體驗設施齊全的攀岩抱石！

1. CORNER Bouldering Gym 角攀岩館

圖／角攀岩館提供
圖／角攀岩館提供

💸價格：單次入場，平日 $250-350（依時段不同價格），假日 $350

🏠中山店：台北市中山區中山北路二段68號B1

🕰營業時間：平日 10:00-23:00，週末 09:00-21:00

CORNER Bouldering Gym 角攀岩館有華山與中山兩間分店，岩牆採無主螺絲孔的新工法，將抱石墊崁入地面凹槽，減少高度落差，避免失足踩空。此外，還劃有金色指引箭頭搭配木質地板拼貼岩牆，讓完攀後能快速找到下攀點。

其實一般室內攀岩場的平衡牆都很高，但角攀岩館的高度非常適合想爬平衡牆又怕高的人，讓出手時不用擔心從太高處墜落。而中山店的三區域都是其他店所沒有的岩牆地形與角度，攀爬起來路線十分豐富，不管初學者或進階攀岩者都能找到樂趣！

​2. MegaSTONE Climbing Gym

圖／MegaSTONE-Climbing-Gym提供
圖／MegaSTONE-Climbing-Gym提供

💸價格：平日 $360 / 假日 $400 / 星光票 $240（當日最後兩小時） / 租借岩鞋 $100

🏠新莊店：新北市新莊區中正路56巷5號

🕰️營業時間：平日 14:30-22:30 / 週末 10:00-20:00

新莊 MegaSTONE 是少數同時提供抱石和上攀的攀岩場，共有近百條路線，不論初學者或老手都能找到適合自己的路線。雖離市中心較遠，卻非常值得一訪，入口在隱密的倉庫區，內部空間規劃完善，相當適合在此運動紓壓。

MegaSTONE 除了場地美到不行，寬闊挑高很舒適之外，多元路線加上 360 度環繞也令人著迷不已。其中二樓空間更是熱愛挑戰自己的人絕不能錯過。這裡的獨家特色就是中島型攀岩塔，以 360 度環繞讓攀登充滿變化和挑戰性，魔王級的路線經過調整後也輕和許多，適合想挑戰自己的人！

3. 久淘攀岩館 輔大殿

圖／久淘提供
圖／久淘提供

💸價格：全日票 $360/人，平日下午票 250/人，入門體驗課 800/人

🏠久淘-輔大殿：新北市新莊區建國一路122號1樓

🕰營業時間：13:00-22:00

鄰近捷運輔大站的久淘攀岩館-輔大殿，走路 8 分鐘即可抵達，整體設施新穎、空間寬敞。從門口開始，左邊的牆面傾斜角度越來越大，中間還有內凹的牆面；在休息區旁還有一矮牆區，適合新手或是懼高的民眾攀爬。

久淘攀岩館路線偏難，剛進門左邊那一區，都是 V3 起跳，使得整間岩館新手路線並不多，又因為牆面傾斜角度，很多 Overhand 路線，需要一定力氣才爬得動，推薦有經驗的攀岩者在此挑戰自我！

延伸閱讀>>【台北攀岩場推薦】新手也享受攀岩體驗，7 間台北室內抱石攀岩館評比

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