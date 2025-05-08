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歐洲美食席捲華山！「2025歐洲節」週末限時登場，豬腳披薩煎餅統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自歐洲節臉書粉絲團
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「2025歐洲節」強勢登場！5月10日至11日，華山大草原區將搖身一變成歐洲風情的美食樂園。從義大利披薩、德國豬腳、荷蘭煎餅，到各式紅酒、威士忌與啤酒，讓你一秒穿越巴黎街頭與柏林市集，吃貨千萬別錯過。想體驗歐洲味蕾的魅力，不用出國，週末就來華山享受一場舌尖上的旅行！

圖／取自歐洲節臉書粉絲團
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不只美食讓人目不暇給，現場表演同樣精彩萬分！浪漫爵士樂、風趣脫口秀與精彩歐洲武術輪番上陣，打造最道地的歐風舞台秀，無論是音樂控還是喜歡拍照打卡的你，都能收穫滿滿歐洲感官享受。還有歐洲質感生活品牌與家電齊聚，等你來發掘異國風情的質感好物。

圖／取自歐洲節臉書粉絲團
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圖／取自歐洲節臉書粉絲團
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無論是揪閨蜜、男友，還是帶全家大小一起出動，這場歐洲節都是不可錯過的週末小旅行。現場還有限定打卡福利、驚喜贈品等你來解鎖！趕緊追蹤官方帳號，掌握第一手活動資訊，一起在華山來場說走就走的歐風饗宴吧！

圖／取自歐洲節臉書粉絲團
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