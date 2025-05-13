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「愛情花季尋寶 鷲在內雙溪」熱情開跑！淡紫百子蓮浪漫綻放

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內雙溪的花語時光，正悄悄展開。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供
內雙溪的花語時光，正悄悄展開。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著穀雨至立夏交替之際，春寒退散、雨水滋養，內雙溪自然中心的百子蓮（Agapanthus africanus）－被譽為「愛情花」的花卉，正悄然綻放，宛如紫色煙火點亮整片綠意。

▲用布包裹蔬果，也包裹地球的未來。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供
▲用布包裹蔬果，也包裹地球的未來。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

內雙溪自然中心位於台北市士林區，擁有豐富的地形與生態資源，與鄰近大崙頭山（親山步道）、石頭厝、碧山露營場等共同享有「台北小溪頭」之美名。為邀請走進園區賞花賞景，台北市政府工務局大地工程處將於05/17（六）舉辦《愛情花季尋寶－鷲在內雙溪》花季起跑活動，並自05/18起至06/15止開放自由入園（每週三休園），同時推出多達30場的系列體驗活動，誠摯邀請與親友共遊內雙溪。

▲在攤位中每一次互動，都是種下綠意的契機。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供
▲在攤位中每一次互動，都是種下綠意的契機。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

大地工程處森林遊憩科長潘信元表示，《花季起跑專場》首度擴大活動規模，設有花季尋寶、草地音樂會、繪畫寫生（限額50組）、開幕抽獎、賞花打卡抽獎、綠植市集（部分攤位販售商品）等免費活動；以及療癒系綠生活手作（酌收材料費，限額70組）收費活動。除繪畫及手作需事先報名抽籤錄取外，其餘免費活動開放自由參加，現場備有500份限量宣導品，完成尋寶任務即可兌換，換完為止。

▲踏上自然小徑，探索從入口開始。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供
▲踏上自然小徑，探索從入口開始。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

遊客將可於藥用植物園中穿梭探尋、認識園區多樣生態；於音樂中漫遊市集；透過繪畫紀錄景緻，動手製作環保作品，實踐減塑無廢、將綠色理念帶進生活。

▲繪畫寫生－鷲遊畫中景。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供
▲繪畫寫生－鷲遊畫中景。　圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

錯過《花季起跑專場》也別失望，自05/18（日）起至06/15（日），將推出《花季期間限定活動》，透過豐富主題課程帶領民眾貼近自然，探索森林與生活之間的緊密連結。內容涵蓋「地下黃金－薑黃」、「藥草植物與生活」、「森林×蜜蜂×環境」、「看不見的森林」與「淺山森林永生術」等五大主題，期望在體驗中啟發環境行動意識。系列課程採線上報名、名額有限，依報名順序錄取。未報名成功者，也可至現場參加快閃活動「虎頭包體驗」，隨到隨玩！更多活動詳情與報名連結，請至「台北市坡地環境教育網」或台北市政府工務局大地工程處臉書粉絲專頁「台北大地誌」查詢。

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